Șeful Unității de Elită este penal. Ce a făcut șefa DNA la scurt timp de când a aflat vestea

Şeful DNA Ploieşti e încă în funcţie, la mai bine de șapte ore de când Parchetul General l-a anunţat că este pus sub învinuire! Am aflat şi ce face Laura Codruţa Kovesi: şefa DNA este la New York unde va participa la o reuniune la nivel înalt organizate de Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Potrivit DNA, Kovesi va vorbi în deschiderea unei sesiuni de dezbateri, intitulată „15 ani de implementare a Convenției - tendințe, realizări și provocări".

Reuniunea va găzdui două sesiuni de dezbateri la care, pornind de la prezentările făcute de experții invitați, ceilalți participanți vor avea posibilitatea să adreseze întrebări și să împărtășească aspecte rezultate din experiența țărilor pe care le reprezintă.

În conformitate cu Rezoluția 72/196, adoptată de Adunarea generală Națiunilor Unite în vederea organizării acestei reuniuni la nivel înalt, președintele forului menționat va întocmi o sinteză a discuțiilor, document ce urmează a fi transmis Conferinței statelor membre ale Convenției - for decizional - precum și tuturor statelor membre ale ONU.

Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției a fost adoptată în octombrie 2003 de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite și a fost semnată la Merida, Mexic, ca urmare a recunoașterii caracterului global al amenințărilor pe care le presupune corupția, amenințări care impun o abordare cuprinzătoare și multidisciplinară. Convenția este un instrument anticorupție ce reprezintă o angajare internațională aproape universală, având în vedere că a fost semnată de 183 de state, iar dispozițiile Convenției sunt obligatorii pentru statele semnatare.