Tudorel Toader îi dă în judecată pe Rareş Bogdan şi Cătălin Predoiu

Foto: Agerpres

Fostul ministru al Justiţiei Tudorel Toader susține că nu el este iniţiatorul legii privind recursul compensatoriu şi că n-a avizat modificările votate în Parlament şi anunţă că îi dă în judecată pe Cătălin Predoiu şi Rareş Bogdan, care ar fi afirmat că el a fost iniţiatorul acestei legi.

„Repetăm, în speranța de a se ințelege !

Legea privind recursul compensatoriu nu a fost inițiată în timp ce eram ministru al justiției.

Proiectul de lege a fost modificat, în mod substanțial, de către parlamentari.

Sub semnătura mea, MJ a dat aviz negativ modificărilor parlamentare.

Sub semnătura mea, Mj a susținut neconstituționalitatea proiectului de lege !

Am dat numeroase dezmințiri față de informațiile publice referitoare la contribuția mea și a MJ privind susținerea legii privind recursul compensatoriu.

În speranța clarificării acestei situații, în zilele următoare, voi acționa în instanța de judecată pe doi dintre susținătorii acestui neadevăr – Cătălin Predoiu și Rareș Bogdan !”, a scris Tudorel Toader, joi seară, pe pagina sa de Facebook.