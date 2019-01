Zi decisivă pentru procesele de la ICCJ! Magistrații decid dacă reiau judecarea proceselor

foto: Pixabay.com

Impas la Instanţa Supremă! Magistraţii nu ştiu ce să facă mai exact cu dosarele blocate din cauza problemelor apărute la constituirea completurilor de cinci judecători.

Luni, dosarele grele ce vizează nume sonore, au fost din nou amânate.

„Nu știm deznodamantul, opinia noastră e ca nu e justificată. Nu este justificată schimbarea. Cred că ar fi trbuit să judece completul care a fost investit inițial. Să vedem rezultatul și ne gândim la toate procedurile după. Atunci putem lua în discuție acest aspect, după ce o să știm și noi care este deznodământul acestei dezbateri. Deocamdată nu are ce piardă nu are un statut definitiv, are tot acel statut provizoriu, în situația în care părăsește statul respectiv, statutul se pierde. Apărarea va fi prezentă în tot de la dezbaterile dosarelor doamnei Udrea, prezența dumneai nu putem să o luam în calcul acum”, a spus avocatul Veronel Rădulescu.

„Suntem în perioada în care completurile de 5 judecători sunt în faza facerii și e o fază dificilă și din păcate, de lungă durată. Acolo unde este evident că s-a exagerat că au fost comise abuzuri, ilegalități, organele care le au comis trebuie să le recunoască, să-și ceară scuze și să stopeze acele măsuri abuzive. DNA continuă să lucreze după deviza „noi suntem DNA și nu ne lăsăm”. Au declarat apel și iată că sunt purtat prin sălile de judecată fără rost din dorința DNA de a chinui oamenii până la limita posibilului”, a spus fostul judecător al CCR Toni Greblă.