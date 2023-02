Kahramanmaraș, un oraş al morţii. Corespondenţă de la echipa Antena 3 CNN în Turcia

Sunt peste 21.000 de morţi în Turcia şi Siria, dar salvatorii duc în continuare o cursă contra cronometru pentru a-i salva pe cei prinși sub dărâmături. Asta se întâmplă şi în oraşul Kahramanmaraș din sudul Turciei, unde a ajuns echipa Antena 3 CNN.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Kahramanmaraș este un oraș aflat chiar în epicentrul zonei unde a avut loc cutremurul de 7.8, luni dimineața, urmat de cel de 7.5 la doar câteva ore distanță.

Kahramanmaraș este un oraș al morții. Este un oraș-cimitir și din ruinele pe care le vedeți în imagini, oamenii, salvatorii, scot doar cadavre.

În ultimele ore au scos zeci de cadavre de sub dărâmături. Aici ne aflăm într-o zonă rezidențială. Sunt 13 blocuri făcute pulbere, iar cele care au rămas în picioare stau să cadă la cea mai mică replică. Și sunt replici.

Chiar astăzi, noi am simțit în Gaziantep, dimineață când am plecat, două replici, aproximativ 4,5 - 4,8 pe scara Richter. Eram într-o clădire la etajul 6 și a început să se miște clădirea cu noi. Eram alături de niște polițiști. Pur și simplu am rămas și ne uitam unii la alții. Nu știam ce să facem. Am rămas calm, că nu ai ce să faci în astfel de situații decât să sper că totul se va termina cu bine.

Vor mai dura aceste replici săptămâni, chiar luni de zile de acum încolo, spun experții, deoarece aceste două cutremure foarte, foarte mari au reprezentat o descărcare la plăcile tectonice care se unesc exact în această zonă.

Sunt foarte mulți sinistrați. Este o dramă umanitară ceea ce se întâmplă. Oamenii nu au unde să își petreacă nopțile. Este foarte frig, temperaturi geroase odată cu lăsarea întunericului. Oamenii se încălzesc la focuri de tabără, care au noroc să meargă în taberele improvizate de autorități. Însă și acolo este lipsă mare de pături, de aparate de încălzit, sobe și așa mai departe.

Urmează o perioadă crâncenă pentru toți acești locuitori. Vorbim de peste 20 de milioane de oameni afectați în partea de est și de sud-est a Turciei.

Sunt în jur de 83.000 de victime, supraviețuitori și peste 21.000 de oameni care și-au pierdut viețile, însă bilanțul ar putea să se dubleze în următoarea săptămână, pe măsură ce tot mai mulți morți sunt scoși de sub dărâmături.

Şansele de a mai găsi supravieţuitori au coborât sub 2 %. Acesta este procentul ca cineva să mai fie găsit în viață de la a cincea zi în sus de la cutremur. Dar acești 2 % chiar există.

De dimineață, un bebeluș de 10 zile a fost găsit în viață în orașul Hatai, la scurtă distanță de noi, după 90 de ore de la producerea cutremurului. Tot acolo, la fel, o fetiță de 5 ani și tatăl ei, au fost scoși în viață. Sunt miracole, însă din păcate, din ce în ce mai puține.