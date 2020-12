Kelemen Hunor recunoaşte blocajul negocierilor pentru coaliţia de guvernare. "Am putea propune şi noi un premier!"

Kelemen a recunoscut blocajul în care au intrat negocierile politice.

"Am fost prezenți la prima rundă de consultări și am spus că, după rezultatul oficial, sunt mai multe formule pentru a asigura o stabilitate. Din punctul nostru de vedere, cea mai bună variantă ar fi o coaliție PNL-USR PLUS și UDMR. Asta ar însemna o majoirtate solidă. Cu sprijinul grupului minorităților naționale, am avea o majoritate stabilă, cu care am putea guverna patru ani, dacă reușim să creștem nivelul de încredere între partenerii de coaliție și să construim un program de guvernare comun (...) Cel mai important lucru este elaborarea cât mai rapidă a unui proiect de buget şi identificarea măsurilor de protejare a locurilor de muncă, de creştere a investiţiilor şi a economiei naţionale. Discuţiile au evoluat în ceea ce priveşte programul de guvernare şi pot fi continuate. În ceea ce priveşte discuţiile politice, ieri (duminică) dimineaţă ne-am blocat, însă trebuie să continuăm", a spus liderul UDMR.

UDMR ar putea propune un premier dacă blocajul continuă

UDMR nu a venit cu o propunere de prim-ministru la consultările de luni, de la Cotroceni, spre deosebire de potenţialii parteneri de guvernare PNL şi USRPLUS.

"Noi considerm că cel care a câștigat cele mai multe mandate trebuie să aibă un prim ministru. De aceea ar fi de dorit să ajungem la o înțelegere cât mai repede. Cele trei funcții trebuie împărțite la fiecare dintre cele trei partide. Nu avem o preferință. Acum există două propuneri de premier, PNL are o propunere, USR PLUS o propunere, era firesc să avem și noi o propunere. Am spus că avem 2-3 persoane, iar dacă nu se ajunge la o concluzie, la o a doua rundă de negocieri vom veni cu această propunere" a declarat Kelemen Hunor după consultările de luni.

”După consultările de astăzi suntem optimiști că e o șansă reală pentru România să avem o majoritate de centru drepta, stabilă și echilibrată. Acesta a fost mesajul pe care l-am transmis. E important ca această coaliție să fie una cu potențial de a guverna România patru ani și de a face acele reforme atât de importante pentru cetățenii României.

Am prezentat și susținut propunerea USR PLUS de premier Dacian Cioloș tocmai pentru că, pe parcursul discuțiilor, USR PLUS a prezentat diverse soluții prin care această coaliție să fie una echilibrată și una care transmite mesajul credibil că stabilitatea următorului guvern este una asigurată.

Dacian Cioloș este propunerea USR PLUS pentru poziția de premier. În situația în care cei de la PNL vor opta pentru Președinția Camerei Deputaților, miza e una foarte clară: după ce vom reuși să găsim o soluție echilibrată, șansa României de a avea un guvern stabil va fi una reală.

Poziția președintelui a fost aceea că își dorește și el ca această majoritate, USR PLUS, PNL, UDMR să se realizeze ca, în urma negocierilor din zilele următoare, să găsim această soluție. USR PLUS e gata să continue discuțiile, suntem pregătiți să găsim această soluție și avem toată încrederea că vom ajunge la această înțelegere.

Mai este un element important cu care președintele a rezonat, respectiv aceea că nu se poate pune problema unui acord în care o parte se tranșează în Parlament și o altă parte se negociază între partide. Prin urmare, ideea este aceea de a negocia de sus până jos toate pozițiile și de a avea o coaliție cu toate aceste lucruri agreate politic prin dialog”, a declarat Dan Barna.