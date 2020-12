Alianța USR PLUS își dorește o coaliție de centru dreapta care să guverneze pe un mandat de patru ani

Acesta a fost principalul mesaj transmis de copreședinții USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, în urma consultărilor de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis privind desemnarea noului premier.

”După consultările de astăzi suntem optimiști că e o șansă reală pentru România să avem o majoritate de centru drepta, stabilă și echilibrată. Acesta a fost mesajul pe care l-am transmis. E important ca această coaliție să fie una cu potențial de a guverna România patru ani și de a face acele reforme atât de importante pentru cetățenii României.

Am prezentat și susținut propunerea USR PLUS de premier Dacian Cioloș tocmai pentru că, pe parcursul discuțiilor, USR PLUS a prezentat diverse soluții prin care această coaliție să fie una echilibrată și una care transmite mesajul credibil că stabilitatea următorului guvern este una asigurată.

Dacian Cioloș este propunerea USR PLUS pentru poziția de premier. În situația în care cei de la PNL vor opta pentru Președinția Camerei Deputaților, miza e una foarte clară: după ce vom reuși să găsim o soluție echilibrată, șansa României de a avea un guvern stabil va fi una reală.

Poziția președintelui a fost aceea că își dorește și el ca această majoritate, USR PLUS, PNL, UDMR să se realizeze ca, în urma negocierilor din zilele următoare, să găsim această soluție. USR PLUS e gata să continue discuțiile, suntem pregătiți să găsim această soluție și avem toată încrederea că vom ajunge la această înțelegere.

Mai este un element important cu care președintele a rezonat, respectiv aceea că nu se poate pune problema unui acord în care o parte se tranșează în Parlament și o altă parte se negociază între partide. Prin urmare, ideea este aceea de a negocia de sus până jos toate pozițiile și de a avea o coaliție cu toate aceste lucruri agreate politic prin dialog”, a declarat Dan Barna.

La rândul său, Dacian Cioloș a subliniat: ”Vreau să întăresc ideea că USR PLUS își dorește o coaliție de centru dreapta care să guverneze pe un mandat de patru ani. Ceea ce noi construim acum nu e o înțelegere pentru a trece un guvern majoritar în Parlament oricum, e o înțelegere bazată pe încredere și echilibru. De aceea noi am insistat să începem discuțiile și pe programul de guvernare, dar și pe construcția coaliției care să ducă la îndeplinire acest program al coaliției.

Nu vrem nicio formulă în care PSD să fie implicat formal nici în Guvern și cu atât mai puțin în Parlament. Ăsta e motvul pentru care noi am mers și mergem în continuare la aceste discuții cu deschidere pentru a găsi soluții, fără linii roșii de principiu, dar cu obiectivul să găsim o soluție echilibrată. Vrem să avem această construcție bazată pe încredere. De aceea am spus că avem opțiune și pentru prim-ministru, și pentru președintele Camerei Deputaților, care nu au legătură cu obiectivul de a aranja posturi pentru o persoană sau alta, nu despre asta e vorba. E vorba de acest echilibru pe care îl căutăm și îl dorim. Echilibrul va fi unul general care va include și structura Guvernului, și modul în care vom funcționa în Parlament.

Mergem cu alternative, dar alternative care să ducă la o soluție de echilibru. Atât căutăm: o soluție de echilibru respectând proporțiile votului. Noi ne punem problema care sunt soluțiile pe care să le găsim pentru ca această coaliție să se poată constitui și această guvernare să funcționeze.

Nu mergem ca să rupem o înțelegere sau să o facem imposibilă, mergem să găsim o soluție și sperăm același lucru și din partea partenerilor.

Nu ne punem problema de alegeri anticipate, ar fi o catastrofă pentru România”.