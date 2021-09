Klaus Iohannis, mesaj la începutul anului școlar: ”Vaccinarea este esențială”

”Mă bucur ăs mă aflu astăzi alături de dvs., cu prilejul deschiderii noului an școlar. Mulțumesc elevilor, cadrelor didactice și părinților pentru eforturile semnificative făcute în toată această perioadă dificilă, generată de pandemia de COVID-19. A trebuit să ne adaptăm cu toții cât se poate de repede și de bine, pentru a continua procesul de educație, concomitent cu apărarea sănătății oamenilor”, a declarat Iohannis.

Președintele a insistat și asupra importanței vaccinării, mai ales dacă dorim ca școlile să funcționeze normal.

”Și în acest an, reînceperea anului școlar, are loc, din păcate, tot sub spectrul pandemiei. Tocmai de aceea menținerea școlilor deschise cu prezență fizică depinde de fiecare dintre noi: respectarea normelor sanitare și vaccinarea sunt esențiale.

Stimați dascăli,

Am ales ca la deschiderea acestui an școlar să mă alătur comunității Liceului Tehnologic ”Carol I”, pentru că apreciez eforturile dumneavoastră de a crește calitatea și relevanța procesului educațional.

”Investiția în cariera didactică este un pilon important în proiectul România Educată”

Un factor cheie pentru a transforma o școală într-o adevărată comunitate educațională îl reprezintă și modul în care aceasta investește în formarea și motivarea profesorilor săi. Investiția în cariera didactică este, de altfel, un pilon important în proiectul ”România Educată”.

Nu este corect să cerem cadrelor didactice să se adapteze la o lume în continuă schimbare fără a le ajuta să se pregătească în acest sens. Formarea inițială, într-o lume aflată într-o rapidă schimbare, este insuficientă.

Mă bucur să observ că, din fericire, în comunitatea dumneavoastră ideea de a învăța pe parcursul întregii vieți a trecut de la stadiul de slogan la practică.

Salut faptul că profesorii de la Liceul Tehnologic ”Carol I” au ocazia să participe la formări și schimburi de experiență cu parteneri din alte state europene.

Facilitarea accesului la programe de formare a cadrelor didactice contribuie, alături de investițiile în infrastructură și în dotări, la creșterea calității educației și la o experiență educațională mai bună pentru elevi.

Odată cu finalizarea Raportului ”România Educată”, mi-am asumat dezideratul de a susține un management educațional profesionist, bazat pe responsabilitate, capabil să dezvolte și să inoveze.

În acest an școlar, în care se organizează concursurile pentru ocuparea funcției de director în unitățile de învățământ, îmi doresc să identificăm acele insule de excelență, precum este liceul dumneavoastră. Ele sunt dovada clară că ”omul sfințește locul” și că un management bun poate transforma o comunitate școlară.

”Competiția pe bază de meritocrație - singura șansă ca școlile să se dezvolte”

De aceea, cred că avem o singură șansă pentru ca toate școlile din România să se dezvolte – competiția pe bază de meritocrație, pe care doar un concurs pentru funcțiile de conducere organizat corect, transparent și profesionist o poate asigura.

Vă felicit pe toți și, în mod special, pe doamna director pentru eforturile făcute în combaterea părăsirii timpurii a școlii, dotarea cu laboratoare funcționale și creșterea nivelului de digitalizare, atât la nivel de practici, cât și de dotări.

Aveți cluburi școlare de calitate, puneți accent pe zona de științe și tehnologie și derulați activități care pregătesc elevii pentru meseriile viitorului.

În mod deosebit, apreciez interesul școlii pentru robotică, domeniu în care România înregistrează rezultate remarcabile în ultimii ani, în plan internațional.

Sunteți un exemplu care arată că educația poate fi de calitate, fără a intra în coliziune cu obiectivele care privesc egalitatea de șanse a elevilor, indiferent de mediul din care provin.

Doamnelor și domnilor,

Vă asigur că voi rămâne un partener de nădejde al tuturor școlilor care își propun să ofere condiții mai bune de învățare, să promoveze excelența și echitatea, să pună elevul în centrul activității educaționale.

Prin implementarea Proiectului „România Educată” și cu sprijinul alocărilor record prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, avem de acum șansa unică de a transforma radical mediul școlar.

”Există oportunitatea istorică de a realiza lucruri de amploare”

Există oportunitatea istorică de a realiza lucruri de amploare, amânate de decenii, precum dotarea laboratoarelor școlare, măsuri concrete pentru a preveni abandonul școlar, susținerea învățământului profesional dual sau digitalizarea administrației școlare.

Cu parteneriate solide, cu dedicare din partea cadrelor didactice, cu un management curajos și deschis spre modernizare și cu elevi pregătiți pentru viitor, școli precum cea în care ne aflăm astăzi vor contribui în mod decisiv la construirea României Educate, o țară în care accesul la învățământ de calitate este asigurat tuturor.

Dragi elevi,

Îmi doresc ca în noul an școlar, care debutează astăzi, să vă bucurați de tot ce este mai frumos în procesul educațional: să porniți în această aventură fascinantă a cunoașterii alături de dascălii voștri, să interacționați și să comunicați cât mai mult cu colegii.

În același timp, trebuie să fim cu toții conștienți că pandemia nu s-a încheiat. Este important să respectăm cu strictețe măsurile stabilite de autorități, pentru a ne proteja pe noi și pe cei dragi nouă.

Prin efortul nostru colectiv, creștem șansele de a avea în acest an un proces educațional relativ normal pentru toți elevii.

Sper, totodată, ca modelul Liceului Tehnologic „Carol I” și al altor școli similare să devină în anii următori un exemplu național și un imbold pentru comunitățile din întreaga țară”, a spus Klaus Iohannis în discursul său.

