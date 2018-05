Klaus Iohannis, declarații importante despre banii românilor. „Veniturile nu au crescut în proporție cu economia, ba dimpotrivă”

Klaus Iohannis a făcut o serie de declarații privind execuția bugetară pe primul trimestru al anului 2018.

„Astăzi despre banii românilor. S-au publicat astăzi datele care arată execuția bugetară din primul trimestru al anului 2018. Mă voi referi la aceste date, dar înainte de asta câteva aprecieri mai generale. Aș începe cu o constatare pe care am mai făcut-o. Programul de guvernare s-a aflat încă de la ănceput pe constrasensul unei logici bugetare. A propus românilor scăderea taxelor și a impozitelor, pe de altă parte au propus o creștere puternică pentru salarii, pensii, drumuri, autostrăzi, școli, au spus ei. Această abordare a produs surprindere. E vorba despre un fel de magie economică. Scăderea impozitelor, creșterea salariilor este o ecuație care cu greu poate fi dusă la bun sfârșit și trebuie să vedem cât va ține această iluzie creată de PSD. În privița creșterilor salariilor, până și cei cărora li s-a crescut sunt nemulțumiți. Au fost trecute cheltuielile de la angajator la salariat și astfel s-a anulat această creștere”, a declarat Iohannis.

Președintele s-a arătat foarte îngrijorat de faptul că partidul aflat la putere nu a respectat programul de guvernare.

„După deja un an și jumătate de guvernare PSD, nu vedem nici drumuri, nici autostrăzi, nici școli, nici spitale. Nimic. Lumea se întreagă de unde vin acești bani pentru anumite creșteri care s-au realizat. Povestea e una tristă. PSD-ul amanetează viitorul țării. Crește salariile și neglijează lucruri importante”, a continuat președintele.

„Bugetul e suspus unei presiuni imense. Această presiunea trebuia atenuată cu un efort vizibil de creștere a vânzărilor. Execuția bugetară arată că la niciun caitol veniturile nu au ajuns la nivelul programului. Programul e prezentat tot de Guvern. Nici măcar propriul program nu și l-au îndeplinit. PSD e incapabil să țină ordine în finanțele publice. După trei premieri, cel mai vizibil efect e incertitudinea, lipsa de predictibilitate”.

„E important să observăm că guvernarea PSD nu reușește s tranforme creșterea economică în creșterea veniturilor. Veniturile nu au crescut în proporție cu economia, ba dimpotrivă. Veniturile în 2017 au fost mai mici decât programul. Pe trimestrul întâi, veniturile totale au crescut în termeni nominali. Suma totală, însă, e sub programul bugetar programat chiar de guvern. Nu numai că nu s-a atins ținta programată, sunt mai mici. E prima data când veniturile fiscale au scăzut față de anul anterior. Această chestiune e la fel de gravă. E o reflecatre a faptului că economia duduie, dar la bugetul statului duduie numai cheltuielile. Veniturile- pauză. TVA-ul trebuia să fie pilonul de bază al bugetului.PSD propunea o crește cu 16% a veniturilor din TVA și iată că suntem cu 9% sub ce era programat”, a mai spus Klaus Iohannis.

„Colectarea de către ANAF se aflî la 12% sub program. Aceasta e performanța PSD. Cu toate că românii plătesc taxe mai mari pentru aproape tot.. Fondurile europene- un nou eșec al PSD-ului. Pe partea de venituri suntem cu 37% sub valoarea programată. Este totuși mult sub ce s-a programat. E inadmisibil ca aceste fonduri europene să nu facă parte din prioritățile guvernului. Are alte priorități- lupta cu BNR, cu multinaționalele, numai cu fondurile europene nu se luptă. Măcar de acolo dacă din fonduri proprii nu reușesc acest lucru”, a adăugat președintele.

Klaus Iohannis a lansat și un atac la adresa actualului premier, Viorica Dăncilă, despre care a spus că e necesar să demisioneze pentru „a face loc unor oameni responsabili și competenți”.

„Nu se invită nicio măsură corectivă. Îi invit să-și revină. Prin urmare, e imperioasă demisia domnei Dăncilă pentru a face loc unor oameni responsabili și competenți și în acest context e din ce în ce mai vizibil că Dragnea și ai lui nu au nicio soluție pentru o guvernare bună și eficientă”, a afirmat Iohannis.