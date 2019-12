"Vă mulțumesc pentru prezența la evenimentul de prezentare a bilantulului mandatului meu. Cel mai mare câștig al amndatului este menținerea cursului democratic al Romnaiei. Am urmărit obiectivele strategice ale tării noastre și am consolidat temelia pentru România normală. Am primit mandatul de președinte din partea cetățenilor și este necesar un exercițiu de transparență cu bilanțul pe care mi-l asuma.



Am dorit să fac această prezentare după alegerile prezidențiale pentru că una astfel de demers este unul instituțional și nu trebuie suspus politizării. De la debut, am inițiat consulatari cu partidele politice, concretizate perin acordul creșterii bugetului Apărării din 2% din PIB.

În privința politicii externe, m-am axat pe cele trei coordonate: creșterea rolului României în NATO și în UE și extinderea și întărirea parteneriatului startegic cu SUA. Vizita de la CasaAlba din iunie 2017, a fost prima a unui șef de stat din Europa Centrală și de Est, urmată de o a două care a marcat decizia parteneriatul strategic dintre statele noastre. Mi-am propus și am reușit ca România să devină un membru respectat al familiei europene. În cadrul Summitului de la Sibiu, liderii europeni și-au luat răspunderea să continue împreună proiectul european pentru o viață din ce în ce mai bună (...) În ultimii trei ani s-a încercat acapararea statului român și șubrezirea lui prin slăbirea justiției și prin plasarea în funcțiilor de conducere al unor incompetenți cu anumit carnet de partid.



Am uzat de toate mecanismele constituționale pentru a stopa asta. Bilanțul vorbește de la sine. OUG 13 nu a intrat în vigoare, amnistia și grațierea aceste priorități zero pentru PSD nu au fost obținute, codurile penale favorabile infractorilor nu au intrat în vigoare.

Referendumul privind justiția. În toată această luptă, i-am avut aproape pe românii din țară și din Diaspora, aceștia din urmă fiind supuși unor umilințe revoltătoare pentru dorință de a vota. Această situație a încetat, când am cerut votul prin corespondență și votul pe trei zile în străinătate.", a declarat Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că o variantă extinsă a bilanţului primului mandat va fi la dispoziţia cetăţenilor în format digital, pe site-ul preşedinţiei, dar şi că documentul are nu mai puţin de 800 de pagini.

