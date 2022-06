Klaus Iohannis a ajuns la Kiev. A trecut printre gărzi înarmate și a făcut cu mâna trecătorilor | Mesajul transmis de președintele român

Președintele român a marcat momentul cu un mesaj pe Twitter, în limba engleză.

"Astăzi, la Kiev, împreună cu colegii mei europeni, Cancelarul Olaf Scholz, Președintele Emmanuel Macron și Premierul Mario Draghi, pentru a arăta sprijinul nostru puternic și solidaritatea deplină față de președintele Volodimir Zelenski și de poporul ucrainean.

Această agresiune ilegală rusă trebuie să înceteze!", a scris președintele român.

In Kyiv today with my European colleagues ?? Chancellor @OlafScholz, ?? President @EmmanuelMacron and ?? PM Mario Draghi @Palazzo_Chigi to show our strong support and full solidarity with President @ZelenskyyUa and the Ukrainian people. This illegal Russian aggression must stop! pic.twitter.com/r5wKaGJm9b