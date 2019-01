Preşedintele Klaus Iohannis l-a primit marţi, la Palatul Cotroceni, pe omologul său sloven, Borut Pahor, aflat într-o vizită oficială în ţara noastră.

Oficialul sloven a fost primit la Cotroceni cu onoruri militare.

"Domnule preşedinte, vă aşteptăm cu puţină zăpadă", i-a spus preşedintele Iohannis omologului său sloven.

Din delegaţia preşedintelui Iohannis fac parte: consilierii prezidenţiali Bogdan Aurescu, Leonard Orban, Cosmin Marinescu, dar şi consilierii de stat Ligia Deca, Dana Bârsan şi Mădălina Dobrovolschi.

Cei doi oficiali au avut discuţii tete-a-tete şi oficiale, iar la final au susținut o declaraţie comună de presă.

„Am exprimat împreună aprecierea pentru relația foarte bună și dialogul constructiv între țările noastre, precum și pentru nivelul în creștere al schimburilor comerciale. Am convenit că trebuie să stimulăm atât schimburile, cât și investițiile reciproce. Având în vedere faptul că în acest semestru România exercită președinția Consiliului UE, agenda europeană a ocupat, în mod firesc, un loc important în cadrul discuțiilor noastre. Astfel, am avut un schimb de opinii asura viitorului proiectului european, o preocupare a României și a Sloveniei, dar și a celorlalte state membre. Am exprimat angajamentul față de o Uniune coezivă și unită”, a spus Iohannis.