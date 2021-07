Klaus Iohannis: ”Măsurile restrictive nu trebuie impuse acum, dar vaccinarea da!”

“Sincer, nu cred că măsurile restrictive trebuie impuse acum, dar vaccinarea da. Am trecut printr-un an și jumătate de pandemie și am repetat acest lucru de multe ori și o să repet și acum: Ieșirea din pandemie și prevenirea revenirii pandemiei, că despre asta vorbim acum, stă în vaccinare.

La noi vaccinarea este posibilă, vaccinul este disponibil fără programare, fără niciun fel de birocație. Eu recomand în continuare fiecărui român să se vaccineze dacă nu dorește să ajungă la spital, atât de simplu este”,a declarat Klaus Iohannis.

Tulpina Delta va deveni predominantă şi în România

Specialiștii avertizează că odată ce românii se vor întoarce din vacanță îmbolnăvirile ar putea exploda.

”Merg oameni în toată Europa. Si atunci, chit că merg și conaționali români în vacanță, într-o oarecare destinație populară, este posibil să se întâlnească cu oameni din alte țări unde există o transmitere comunitară intensă”, a declarat Andrei Baciu, vicepreședinte CNCAV.

”Ținând cont că ritmul vaccinării este mult încetinit, putem să ajungem, într-adevăr. la un număr de 10 mii de cazuri pe zi”, susține și Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași.

Tulpina Delta are o simptomatologie diferită față de variantele inițiale ale virusului. Potrivit specialiștilor, primele simptome în cazul tulpinii Delta sunt dureri în gât, scurgeri nazale și febră.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal