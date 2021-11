Klaus Iohannis mulţumeşte medicilor din Republica Moldova: "Au ajutat la salvarea de vieţi în pandemie, nu vom uita acest gest"

"Am avut în acest an un dialog bilateral extrem de intens, pe toate palierele. Am avut discuții deosebit de fructoase în continuarea cooperării strânse cu doamne preşedinte.

Cum am spus, cu un nou Guvern și Parlament la Chișinău, eforturile noastre comune pentru reformă vor fi într-adevăr de substanță.

Cooperarea pe linie guvernamentală a cunoscut un reviriment şi au fost întâlniri aplicate.

Fructificăm oportunitățile în vederea cooperării bilaterale la nivel prezidenţial şi parlamentar.

Iohannis: "România şi Republica Moldova, unite printr-o legătură trainică"

Am dovedit că putem conlucra eficient, acordând sprijiin reciproc în situaţii dificile. Adresez mulțumiri doamnei președinte și medicilor pentru ajutorul generos, în momentele grele generate de pandemia de COVID.

Medicii din Republica Moldova au venit în România pentru a lupta în prima linie şi au ajutat la salvarea de vieţi. Nu vom uita acest gest”, a spus președintele Klaus Iohannis.

"România şi Republica Moldova sunt unite printr-o legătură extrem de trainică. România va rămâne în continuare cel mai apropiat prieten al Republicii Moldova", a continuat şeful statului.

