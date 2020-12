Klaus Iohannis: Prima tranşă de teste rapide pentru depistarea COVID-19 intră în România în următoarele zile

Tema discuţiilor a fost legată de evoluţia pandemiei de coronavirus.

"E absolută nevoie de o concetrare maximă pe gestionarea pandemiei. Chiar dacă am avut alegeri, pandemia nu a dispărut şi chiar dacă avem în continuare un număr relativ limitat de infectări noi, putem să observăm cu uşurinţă că azi am avut peste 200 de decese. Secţiile ATI sunt sub mare presiune şi suntem hotărâţi ca aceste chestiuni să fie în continuare gestionate bine, până se va forma un nou Guvern. Sunt şi veşti bune: 300 de ventilatoare care urmează să fie livrate în zilele următoare. Prima tranşă de teste rapide din cele 3 milioane deja comandate vine în mai puţin de o săptămână (...)”, a declarat preşedintele.

El a mai anunţat şi instalarea a aproximativ 500 de concentratoare de oxigen. În ceea ce priveşte măsurile referitoare la campania de vaccinare, Iohannis a spus că va vorbi despre acestea cu altă ocazie.

Până astăzi, 8 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 524.675 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 416.797 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 7.439 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Până în prezent, 12.660 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 07.12.2020 (10:00) – 08.12.2020 (10:00) au fost raportate 213 decese (119 bărbați și 94 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.

Dintre acestea, 4 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 de ani, 6 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 21 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 51 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 63 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 68 decese la categoria de peste 80 de ani.

În Bucureşti au fost raportate 1.946 cazuri.