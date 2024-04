Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu, primele mesaje după atacul Iranului asupra Israelului: "Suntem în deplină solidaritate cu poporul israelian”

În ambele mesaje, Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu au transmis solidaritatea României pentru Israel și condamnă atacul Iranului.

Președintele Klaus Iohannis a postat pe pagina sa de X poziția României în ceea ce privește atacul Iranului asupra Israelului de sâmbătă noapte.

"România condamnă în cei mai fermi termeni atacul Iranului împotriva Israelului. Suntem în deplină solidaritate cu poporul israelian în aceste momente dificile. Facem apel la evitarea unei escalade regionale ulterioare”, a scris Klaus Iohannis pe platforma X.

"Suntem pe deplin solidari cu poporul israelian în fața atacului Iranului. Condamnăm cu fermitate acest atac și susținem dreptul Israelului de a asigura securitatea cetățenilor sǎi”.

Iranul a lansat sâmbătă-noapte un atac masiv asupra Israelului, cu sute de drone și rachete. Imediat, spațiul aerian a fost închis în regiune și zeci de avioane israeliene au fost ridicate de la sol. În întreaga țară au răsunat sirenele, anunțând pericolul.

Mare parte din drone și rachete au fost oprite de sistemul de apărare, dar unele au ajuns și la sol și au avut loc explozii violente.

Președintele Joe Biden a asigurat Israelul de sprijinul său, iar forțele americane din Orientul Mijlociu au doborât o parte dintre proiectilele, care au fost lansate de Iran. "Statele Unite să stea deoparte", a avertizat vehement Teheranul.

Romania condemns in the strongest terms the attack of Iran against Israel. We stand in full solidarity with the Israeli people in these difficult moments. We call for avoiding further regional escalation.