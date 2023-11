Klaus Iohannis a venit în Tanzania odată cu ploaia, după ce MAE a avertizat că există risc de atentate teroriste în această țară

Vizita din Tanzania durează până duminică.

Este o țară pentru care Ministerul român de Externe a emis, într-o actualizare din 15 noiembrie, o avertizare de călătorie.

Mai precis, MAE recomandă evitării călătoriilor neesențiale aici, din cauza infracționalității ridicate, a instabilității politice și a riscului de producere unor proteste de stradă și atentate teroriste.

Zanzibar, teritoriu autonom al Tanzaniei cu o populație musulmană în proporție de 98%, se află, și el, pe agenda lui Iohannis, care ar urma să ajungă acolo mâine, după cum informează Antena 3 CNN.

Sursa citată menționează că președintele român ar urma să viziteze, între atracțiile turistice locale, locuința lui Farrokh Bulsara, un fost rezident al insulei, care a cunoscut celebritatea mondială sub numele de scenă Freddie Mercury, în calitate de solist vocal al formației britanice rock Queen.

Vineri, la sosirea în Dar es Salaam, Klaus Iohannis a asistat la momentul intonării imnurilor de stat, alături de președinta Samia Suluhu Hassan.

Cei doi au stat într-un chioșc de lemn prevăzut cu covor roșu, în contextul în care în regiunea respectivă ploua destul de tare.

Turneul african al lui Klaus Iohannis mai include Insulele Capului Verde și Senegal.

President of the United Republic of Tanzania, H.E @SuluhuSamia officially received her counterpart the President of Romania, H.E @KlausIohannis, at the State House in Dar es Salaam. President Iohannis is in the country for a four-day State visit from 16-19 November 2023 pic.twitter.com/WLdNBX6nod