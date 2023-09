Klaus Iohannis, după vizita în Delta Dunării: "Dincolo de aceste lucruri foarte frumoase, avem și probleme"

Cu ocazia Zilei Rezervației Biosferei Delta Dunării, preşedintele Klaus Iohannis, însoţit de Prima doamnă au mers în Delta Dunării. Președintele a rămas impresionat de frumusețea acestui loc, dar a ținut să menționeze în declarațiile făcute și despre probleme cu care se confruntă această oază de natură.

"Am vizitat locuri foarte frumoase. Am fost în zona lacustră Somova – Parches, o zonă foarte specială. Specialiștii sunt de părere că este o zonă unică. Am avut o discuție aplicată cu cei care m-au însoțit astăzi: domnul primar, președintele Consiliului Județean, ministrul Mediului, guvernatorul zonei protejate și specialiști din institutul de cercetare.

Delta Dunării este o zonă senzațională. Este o zonă UNESCO și este în răspunderea noastră.

Delta Dunării este loc cu frumuseți inimaginabile. Un loc cu un potențial deosebit care poate fi exploatat turistic și economic. Sunt oportunități la tot locul", a declarat Klaus Iohannis.

Pe lângă laudele aduse, președintele a menționat și câteva probleme cu care se confruntă Delta Dunării.

"Dincolo de aceste lucruri foarte frumoase, trebuie să vedem și care sunt problemele. Începând de la pescuitul excesiv, până la locuri turistice care ar trebuie amenajate mai frumos. Mulți trec barca în viteză și în loc să admire Delta, ei alungă Delta.

Mai avem foarte multă muncă de convingere de dus. Sunt probleme de poluare care trebuie rezolvate.

Există un impact major al schimbărilor climatice. Avem dovada că există ani tot mai deși cu secetă și inundații excesive. Trebuie să luptăm cu toții împotriva acestui fenomen. Pentru asta există conceptul de renaturare", a mai precizat președintele României.