Kovesi cere despăgubiri, după ce a fost blocată 20 de ore pe aeroport

Laura Codruța Kovesi vrea despăgubiri după ce a fost nevoită să stea 20 de ore într-un aeroport din Belgia, în așteptarea avionului. Procurorul-șef european spune că abia pe la 2 noaptea pasagerii au fost anunțați că zborul care trebuia să ajungă la Cluj Napoca a fost anulat.

”Bine că am ajuns acasă, am stat peste 20 de ore, de joi de la ora 14.00, după check-in ne-au anunțat că avionul are 3 ore întârziere, apoi alte două ore jumătate. La ora 22.00 ne-au anunțat că trebuie să ne mutăm pe aeroportul din Liege, iar check-in, bagaje, ne-au dus într-un terminal mai izolat și ne-au spus că s-a anulat zborul, asta în jurul orei 2.00 noaptea. Am depus o plângere, aștept să văd reacția companiei la sesizarea pe care am depus-o.", a spus Kovesi.

Potrivit acesteia, pasagerii au sunat la Wizz Air, dar nu a răspuns nimeni, iar vineri dimineață consulatul României s-a implicat pentru a le acorda asistență.

Kovesi cere despăgubiri, după ce a fost blocată pe aeroport