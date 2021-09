La mulţi ani, Ileana Stana Ionescu! Actriţa a împlinit 85 de ani

Ce visează, pe cine iubeşte, care-i cheia succesului în teatru şi care-i norocul ei secret?

Ne-a spus chiar ea, cu eleganţă şi umor, într-un interviu în exclusivitate.

"Mulţumesc din toată inima şi vreau să mă gândesc şi la voi cu aceeași credință și iubire și dragoste cum faceți voi către mine", a spus actriţa.

Ana Iorga: Care a fost cel mai preţios lucru care v-a ajutat în carieră, v-a mânat, v-a însufleţit?

Ileana Stana Ionescu: "Realitatea este că pe mine m-a stârnit foarte tare meseria care am practicat-o, am iubit-o din prima clipă şi s-a dovedit că am avut dreptate să-mi îndrept toate gândurile şi sentimentele către asta. Cel mai tare şi cel mai tare mă bucură existenţa bărbatului meu. Nu ştiu dacă lui îi convine că eu îl preţuiesc la modul asta, dar îl preţuiesc cu toată puterea fiinţei mele", a mărturisit Ileana Stana Ionescu

"Sănătate multă. Ne bucurăm de zilele frumoase care ne-au rămas. Iubirea noastra continuă pana la 123 de ani şi 3 zile", a adăugat soţul actriţei.

"Îmi doresc din tot sufletul să o sărbătoresc în fiecare an de aici înainte și să fim împreună, să fie sănătoasă, să-i fie bine și să se bucure de zile frumoase, împreună cu domnul Andrei, evident", a spus Monica Davidescu, actriţă.

"Pe doamna Ileana o iubesc de când mă știu. Stăteam și mă gândeam în câte filme am jucat împreună şi făceam aşa socoteala. În niciunul. Dar văzând-o în toate filmele pe care le-am văzut de-a lungul anilor am senzaţia că am fost colegi şi de platou. La mulţi ani, doamna Ileana!", a spus Aurelian Temişan.

Ana Iorga: Ce v-a umplut inima la cariera asta minunată?

Ileana Stana Ionescu: "Bucuria pe care am citit-o în ochii spectatorilor".

