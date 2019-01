La un pas de dezastru. Un tren care a sosit în Gara de Nord nu a frânat la timp și a lovit parapetul de protecție

sursa foto: Antena 3

Un tren care a sosit, miercuri seară, în Gara de Nord din București nu a frânat la timp și a lovit parapetul.

Incidentul a avut loc în jurul orei 20:35. Trenul aparține unui operator particular, iar totul s-a petrecut, din primele date, dintr-o eroare a mecanicului.

Garnitura ajunsese în Gara de Nord pentru a prelua călătorii, urmând apoi să plece spre Brașov. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

"In jurul orei 20:35 in statia Bucuresti Nord, in timpul manevrei de regarare a trenului 16037 Regio Calatori, de la linia 5, la linia 6, trenul a lovit parapetul de la capatul liniei 6, iar vagonul de semnal a deraiat de o osie.

Nu sunt persoane ranite, iar traficul celorlalte trenuri, care urmau sa soseasca sau sa plece din Gara de Nord, nu este afectat.

Incidentul va fi anchetat de organele abilitate, care vor stabili cu exactitate cauzele producerii acestui eveniment feroviar", a declarat purtătorul de cuvânt al CFR, Oana Brânzan.