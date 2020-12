Larisa Iordache: "Mă flatează comparaţia cu marile gimnaste ale României dar îmi doresc să fiu eu însămi şi să le depăşesc pe toate"

La Mersin, în Turcia, Larisa Iordache a luat două medalii de aur, la bârnă și sol și a devenit vicecampioană la sărituri. A mai câştigat argintul la proba pe echipe.

Revenirea ei, după trei ani de pauză competiţională şi după trei operaţii dificile a fost considerată de specialişti drept "incredibilă". Ea a mărturisit la Sinteza Zilei cum a reuşit să se recupereze şi care sunt următoarele etape în cariera sa.

Mihai Gâdea: Ai spus că eşti mulţumită că s-a întâmplat aşa. Cum poţi fi mulţumită pentru că ai fost scoasă trei ani din competiţii, ai avut trei operaţii dramatice, puteai să nu revii niciodată, de ce eşti mulţumită?

Larisa Iordache: Sunt mulţumită pentru că am tratat situaţia ca atare. Nu am gândit negativ din niciun punct de vedere, nu m-am întrebat de ce mi se întâmplă mie lucrurile astea. Am crescut de la zi la zi, m-am maturizat frumos, am învăţat să preţuiesc viaţa mai mult decât înainte (...) Am trecut prin atâtea lucruri mai puţin bune Acum mi se întâmplă ceea ce mi se întâmplă şi mă bucur enorm.

Mihai Gâdea: Ce te-a ajutat cel mai mult când erai în spital, când aveai sentimentul că nu te vei mai întoarce în sală?

Larisa Iordache: Sprijinul familiei. Mama a fost mereu lângă mine şi este un exemplu pentru mine, pentru că este foarte puternică şi de la ea am învăţat să lupt. O iubesc foarte mult şi îmi doresc să fie sănătoasă veşnic (...)

Larisa Iordache a mărturisit că obiectivul său următor este calificarea la Jocurile Olimpice şi o medalie olimpică, preferabil la individual compus. Deocamdată, ea îşi doreşte să ajungă la potenţialul maxim la Campionatele Europene din primăvara anului viitor. Gimnasta de 24 de ani a fost întrebată ce a simţit când a aflat că este comparată de CNN cu Nadia Comăneci.

"M-am simţit flatată, aşa cum mă simt când sunt comparată cu marile gimnaste ale româniei dar, în acelaşi timp, îmi doresc să fiu eu însămi, să ajung la perfomanţele mele, să le întrec pe toate, de ce nu. Acelaşi lucru le doresc şi celor mici care vin din urmă, să treacă peste performanţele mele, să ne aducâ o bucurie de fiecare dată", a spus Larisa Iordache.

Ea, dar şi antrenorii săi prezenţi în studio la Sinteza Zilei au primit, în final, buchete de flori de la realizatorul Mihai Gâdea.



