Laurențiu Baranga a recunoscut că și-a falsificat diploma de Bac: „Am avut un moment de scăpare”

„Cu privire la acuzațiile aduse declar faptul că a existat un moment în viața mea când am avut un moment de scăpare, luând o decizie neinspirată, constând în aceea că prin intermediul unei persoane al cărei nume nu mi-l amintesc am reușit să obțin o diplomă de bacalaureat din care să rezulte că am urmat cursurile liceale și am obținut diploma de bacalaureat.

Menționez că acea persoană m-a asigurat de faptul că obținerea diplomei de bacalaureat va fi legală, întrucât urmasem cursurile liceale de 2 ani și o școală profesională. Nu am urmat cursuri liceale de 4 ani la liceul …, așa cum reiese din diploma aflată la dosarul cauzei.

Nu am dorit să induc în eroare instituțiile de învățământ cu care am avut relații contractuale, deoarece celelalte diplome dobândite ulterior sunt obținute pe merit. De asemenea sunt de acord să fac toate demersurile necesare pentru a acoperi prejudiciul cauzat în cauză”, a arătat Baranga în declarația de inculpat, conform g4media.

Acesta mai spune și că este de acord și cu plata prejudiciului de 640.00 de lei.

Laurențiu Baranga a acumulat numeroase titluri și diplome după obținerea diplomei de Bacalaureat, inclusiv titlul de doctor al Universității Valahia din Târgoviște și cursant la Colegiul Național de Apărare, ARACIS, Colegiul Național de Afaceri Interne, și-a cerut scuze instituțiilor educaționale ”cărora le-a creat un prejudiciu de imagine”.