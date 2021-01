Managerul din Găești rupe tăcerea: Gheorghiță a aruncat 87 de doze de vaccin

Este vorba despre medicul care declara, zilele trecute, că va căuta soluții pentru a nu fi nevoit să arunce doze de vaccin în situația în care cei care ar fi trebuit să se vaccineze refuză sau nu se prezintă la vaccin.

”Sistemul medical din România este născut și funcționează în forma în care există acum, cu foarte mici modificări, din anii 50. El ăsta este. Și eu mi l-am imaginat ca pe o hidră urâtă, grasă, cu 7 capete, cu solzi, cu puțină uniformă militară, și mă refer la anumite lucruri, dar nu contemporane, cu puțin halat de medic, dar puțin, și vechi și vai de mama lui, cu o robă de honoris causa, și mă refer la învățământul medical care aparține aceluiași sistem și de care nimeni nu zice nimic. Și nu poate fi vorba că m-aș referi la o persoană anume. Mă refer la o chestie care plutește în jurul nostru...

Vă dau un exemplu foarte simplu. Zilele trecute, trezit din somn noaptea la 3, sunt rugat de un membru de familie: „Du-mă la stomatologie, la Urgențe, în București, pentru că am un abces dentar și nu mai pot dormi„. Normal, în mașină, și am ajuns acolo. Ne-a întâmpinat un portar în stradă. „Ce problemă aveți? Nu am spus cine sunt... Am și eu o urgență, un abces dentar.. Abces dentar? Stă și se gândește... Da, e urgență!„. Își ia telefonul, se preface că formează un număr, și începe să vorbească. „Domnule doctor, mă iertați că v-am trezit din somn. E la poartă un domn care zice că are un abces dentar. Da, e urgență! Am înțeles! Să trăiți!„. Se întoarce la mine și spune: „Ne pare rău! La ora asta avem în tratament un pacient cu COVID, nu puteți intra, după care sterilizăm, și ne vedem dimineață la 6„. Și eu întreb: „Și eu ce fac? Stau în stradă?„. La care el: „E cu COVID, nu se poate!”, Eu: ”Sunt director de spital, și pentru bolnavii mei eu am cumpărat un cort pentru așteptare! Uite, plouă, e frig! Cum facem? A, da? Sunteți director? Stați să vedem! Nu mai avem ce vedea, mă duc în altă parte„. Și ne-am dus la un privat care ne-a vorbit foarte frumos, am dat 250 de lei, ne-a rezolvat abcesul, am stat la căldură, nu am stat la coadă... Ăsta e sistemul medical din România!

Sistemul medical din România este o chestie la care te duci când ești bolnav! Și care nu te primește bine niciodată! Nu are cum! Ici-colo are câte un membru mai de calitate. Nu se poate face primăvară cu o singură floare! Nu ai cum! Acest sistem medical trebuie schimbat din rădăcini! Trebuie scos ca un copac și pus altul! Sper ca cine se ocupă de acest lucru să reușească! Eu nu fac decât să trag niște semnale de alarmă absolut modeste”, a declarat Laurențiu Belușică la Antena 3.

Dr. Valeriu Gheorghiţă, şeful campaniei de vaccinare anti-COVID, a reacţionat, marţi, la iniţiativa lui Beluşică şi a estimat că acesta va fi investigat de Ministerul sănătăţii.

"Faptul că au fost vaccinate azi (marţi, n.r.) persoane care nu aparţin etapei 1 nu este o tragedie. Important este că au fost vaccinate. Faptul că nu au fost respectate procedurile iar beneficiarii nu au fost persoane din etapa 1 - pentru că etapizarea s-a făcut tocmai pentru echilibra disponibilitatea vaccinului cu persoanele care au cea mai mare nevoie de vaccinare - este un alt aspect, care urmează a fi investigat. Vorbim, din acest punct de vedere, local, de un management defectuos".

La rândul lui, managerul Spitalului din Găești nu consideră că a greșit.

”Eu nu am aruncat nicio doză doză până acum. Iar domnia sa, prin sistemul pe care îl conduce, a aruncat 87. Acum să stabilească dumnealui..”, a mai spus Laurențiu Belușică.