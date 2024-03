Legea "2 Mai” a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis. Traficanții de droguri nu vor mai scăpa de închisoare

Președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea "2 Mai”, care prevede eliminarea posibilităţii executării pedepsei sub supraveghere, în cazul traficului de droguri de mare risc şi traficului internaţional de droguri de mare risc.

Sursa foto: Agerpres

Președintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, pentru modificarea Legii nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, precum și pentru completarea art. 91 alin. (3) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

Legea are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.143/2000, precum şi modificarea Legii nr.194/2011, în sensul majorării cuantumului pedepselor, precum şi al eliminării posibilităţii executării pedepsei sub supraveghere, în cazul traficului de droguri de mare risc şi traficului internaţional de droguri de mare risc.

Proiectul a fost aprobat de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, cu 250 de voturi "pentru” şi 21 "împotrivă”, în urmă cu două săptămâni.

"Prea multă vreme am ignorat sau am preferat să ascundem sub preş acest fenomen care a generat şi generează extrem de multe drame.

E o problemă pe care trebuie să o tratăm indiferent de culoarea noastră politică, pentru că în şcoli se consumă droguri, în cluburile în care tinerii merg se consumă droguri, tineri sunt trimişi săgeţi în licee să nenorocească alţi copii.

Da, azi vom vota un proiect să nu mai dăm posibilitatea, iertaţi cuvântul, nenorociţilor să mai primească condamnări cu suspendare. Nu e suficient şi va trebui să mergem şi mai departe”, afirma deputatul PSD Daniel Suciu.

El spunea că toţi parlamentarii ar trebui să lucreze împreună pentru înăsprirea pedepselor pentru traficul de droguri.

"În fiecare municipiu reşedinţă de judeţ să fie un centru pentru a trata această adicţie. Consumatorii, mulţi dintre ei, sunt victime şi trebuie trataţi ca atare. Vom vota cu două mâini acest proiect de lege”, încheie Suciu.