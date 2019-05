Lia Olguța Vasilescu: În ciuda celor care fac fake news...

Lia Olguța Vasilescu a arătat că se lucrează pe șantierul de pe Drumul expres Craiova- Pitești.

”In ciuda celor care fac fake news si fotografiaza in unghiul unde nu se afla utilaje sau oameni, in santierul de pe Drumul expres Craiova- Pitesti chiar se lucreaza. Dimineata la ora 8 eram in santier. Erau cateva utilaje. Restul incarcau materiale si erau pe drum. Voi posta mai multe fotografii pe parcursul zilei cu lucrarile care deja demareaza”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.