Bogdan Pintilie și-a dat demisia din PNL după ce a instigat la violență: ”Rozul o prinde bine peste tot”

Liderul local al Tineretului a spus că poza este un ”pamflet" și că "rozul o prinde bine peste tot", o aluzie la culoarea părului femeii. Ulterior, Bogdan Pintilie a recunoscut că a greşit, a spus că poza nu îi aparţine, că a preluat-o dintr-un ziar şi că totul a fost doar o glumă.

Președintele PNL, Florin Cîțu, a intervenit prompt și a transmis un mesaj tranșant: il va exclude pe Bogdan Pintilie din partid. Bogdan Pintilie şi-a asumat fapta şi şi-a cerut singur demisia.

„Nu are nicio legătură faptul că Florin Cîţu mi-a cerut demisia, pur și simplu așa am simțit să fac. Am înțeles că am greșit, s-a întâmplat. Când am făcut postarea am luat-o sub formă de glumă pentru că postarea este din 2021, făcută de un ziar, și am luat poza și am pus-o pe profilul meu.”, a declarat Bogdan Pintilie.

Viceprimarul susţine că astfel de instigari la violență au loc des şi a făcut deja mai multe plângeri penale. Acesta este convinsă că totul are legătură cu deciziile pe care le-a luat cu privire la anumite proiecte imobiliare.

În urmă cu cateva zile, o consilieră USR la Primăria Mogoșoaia a fost agresată și amenințată de doi colegi de la PNL și PMP. În acest caz a fost deschis un dosar penal.