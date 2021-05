Cum se simte Lidia Fecioru după ce a făcut rapelul la vaccinul anti-COVID

Lidia Fecioru a argumentat și enumerat în cadrul Ediţiei Speciale de vineri seara de la Antena 3, cu Maria Coman, motivele pentru care a ales să imunizeze, cu ambele doze de vaccin împotriva COVID-19.

"Am trecut şi de faza 2. A trecut ceva timp, dar nu foarte mult, dar oricum, mă simt foarte bine. Nu am avut niciun fel de probleme la vaccinare. Nici la prima tură, nici la a doua. Stau şi mă gândesc, că practic, lumea cred că de aia are reţinere, pentru că îşi dă seama că vaccinându-se, mare libertate nu are. Ne amăgim că o să ne ducem la restaurant. Aici ţine de conştiinţa fiecăruia.

Lidia Fecioru explică de ce s-a vaccinat: "Nu pot să pun în pericol viața nimănui"

Eu am făcut-o, pentru că eu am multă legătură cu oamenii și atunci nu pot să pun în pericol viața nimănui. Am făcut-o pentru mine, pentru nepoți, familie, pentru cei cu care mă văd toată ziua bună-ziua, inclusiv cu voi mă văd la emisiuni și eu nu pot să risc să am această problemă.

Bionergoterapeutul, despre experienţa de la Chişinău

(...) Eu am fost plecată zilele astea la Chișinău. La intrare în Basarabia, mi s-a cerut certificatul. Aveam hârtiile de la test și nu am avut probleme. Am intrat, am ieșit, fără probleme. Eu cred că totuși, testarea la graniță se impune, pentru că înapoi venind, nu mi-a mai cerut nimeni, niciun fel de hârtie și nici măcar nu m-a întrebat, nici de teste, nici de nimic. (...) La controlul la frontieră cred că ar trebui pusă măcar testarea rapidă, sau obligatoriu, test, cu 72 de ore. Nepotul meu, când s-a întors din Basarabia încoace, a fost pus, cu test pozitiv în carantină, 10 zile. Dar eu venind acum, eram într-un autocar, nu eram cu mașina și nu a întrebat nimeni nimic. Eu am întrebat, dar nu se cere niciun test,nimic? Au spus că nu, nu avem obligația asta" , a spus Lidia Fecioru.

