Munca la stat, "grad major" de periculozitate. Lista angajaţilor care primesc sporuri uriaşe, chiar şi pentru hemoroizi

Pentru mulţi angajați la stat, munca reprezintă un "grad major" de periculozitate pentru care se dau sporuri consistente. Iată cine primește bani în plus pentru hemoroizi sau pentru undele electromagnetice.

De exemplu unii dintre angajaţii de la Ministrul Finanţelor au mai mulţi bani decât ministrul.

Mai exact, în cadrul Direcției Generale de Inspecție Economico-Financiară directorul încasează 10.000 de lei. Şeful de serviciu ia în mâna aproape 14.000 de lei, la fel şi un consilier superior. În total, această Direcție are 44 de angajați care iau lunar salarii în valoare de 75.000 de euro.

Mai mult, munca la Ministerul de Finanțe are şi un "grad major" de periculozitate, drept pentru care angajaţii primesc pe lângă salariu şi sporuri.

De exemplu, un manager public superior grad V primește un spor pentru condiţii de muncă de 4,088 de lei. De asemenea, un consilier pentru afaceri europene, grad IV, primește un spor de periculozitate de 3,160 de lei.

Iar un secretar general grad II primește un spor pentru condiţii de muncă de 2,416 lei.

Asta nu este tot. De exemplu o parte dintre angajaţii de la Consiliul Județean Neamţ primesc sporuri pentru...hemoroizi.

Vorbim despre personalul care lucrează în asistenţă socială. Pe lângă acest spor, potrivit unui proiect din 29 iunie 2023, unii angajaţii ar putea primi șapte zile în plus la concediul de odihnă.

Nici parlamentarii nu au fost uitați. Şi ei primesc pe lângă salariu şi sporuri pe motiv că sunt afectaţi de undele electromagnetice.

De exemplu, secretarul general are un spor lunar de 3,030 de lei, directorul general are un spor de 2,315 lei. Un şef de serviciu are un spor lunar de 1,784 de lei, pe când un muncitor necalificat are un spor de doar 285 de lei.

Un nou spor ar putea fi dat şi pentru luarea deciziilor şi acele condiţii de muncă ce pot afecta memoria şi văzul.

solicitare neuro-psihosenzorială (atenţie, memorie, văz) în cursul activităţilor are implică analiza şi emiterea de decizii în timp util, incluzând şi gestionarea diverselor stări conflictuale şi litigii.

risc de îmbolnăvire prin contactul cu adresanți ai acestora (bacterii, fungi, virusuri, sau în stare de purtători, în cursul activităţilor specifice (audiente, activități de investigație şi cercetare a diferitelor probleme specifice în unități sanitare sau la cererea diferiților solicitanți).

Chiar şi Ziua Bărbatului ar putea fi recompensată. Reprezentanții angajaților de la ANRE au cerut creşterea cu 15% a salariilor, o primă pentru angajaţii care au certificate de acces la informaţii clasificate (ORNISS) şi o primă pentru bărbaţi de 300 de lei, de Ziua Bărbatului.

Instituţia are deja 360 de angajați, mai mult decât instituții similare din ţări mai mari, iar un proiect de lege prevede suplimentarea cu 180 de posturi.