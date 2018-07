Liviu Dragnea, acuzații grave la adresa președintelui: „Iohannis a pus ca eu să fiu anihilat”

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a făcut o serie de declarații legate de numirea lui Gabriel Vlase ca director al SIE.

„Nu a considerat important să-și exercite într-un timp normal, rezonabil atribuțiile constituționale în ceea ce privește această numire. Până la urmă, e mai bine și foarte târziu decât niciodată. Cred că va avea suficiente voturi Gabriel Vlase să fie numit directorul Serviciului de Informații Externe. Eu i-am urat succes. Sper ca cunoștințele pe care le are, pregătirea pe care o are și, cel mai important, buna credință pe care sper să o aibă să-l facă să conducă acest serviciu împreună cu echipa de acolo și cu lucrătorii profesioniști. Majoritatea din ei sunt neștiuți și își riscă viețile în fiecare zi pentru România. Asta în legătură cu numirea de la SIE, care încheie o perioadă de instabilitate”.

În ceea ce privește Codul Penal, întrebat dacă există unul dedicat chiar lui însuși, Liviu Dragnea a răspuns negativ. „Nu, este un Cod Penal dedicat justițiabililor din România. Și vreau să vă spun, cu tot respectul cuvenit, că m-am săturat de aceste petarde aruncate de unii și de alții. Ce înseamnă dedicat pentru Liviu Dragnea? În ceea ce privește persoana mea, decizia luată acum un an și jumătate de către Iohannis și de către un grup restrâns de persoane cu influențe și cu puteri oculte în statul român a fost ca, indiferent cum o fi, eu să fiu anihilat. Că acum e vorba de abuz în serviciu, mâine poate să facă o mie de dosare, două mii de dosare. Când și-au pus o țintă, nu ezită pentru că joacă destinul, joacă pierderea unei puteri inimaginabile pe care au avut-o și o au în statul român. Vorbim de o putere ocultă și nelegitimă”.

„Dar pentru a lăsa ca mii de oameni nevinovați din România să tremure până ajung în fața instanței, până află sentința și să nu știe dacă rămân în libertate, așa ceva nu poate fi acceptat. Eu am o preocupare și o frământare mult mai mare acum legată de o lege de o importanță strategică uriașă pentru România. Dincolo de discuțiile care au apărut în spațiul public, dincolo de excesele la care dacă te uiti cu atenție îți dai seama din partea căror servicii apar și căror interese majore vin. Discutăm de posibilitatea ca România să devină total independentă energetic, ceea ce conferă un statut la care puțini dintre noi visau, poate fi o sursă serioasă de putere pentru România pentru că poate fi un distrbuitor de energie la vecinii noștri, o sursă importantă de venituri la bugetul de stat. În al patrulea rând, o dezvoltare a industriei pe orizontală și multe companii românești care să participe la acest tip de investiții. Noi vorbim acum de 1 sau 2 perimetre, dar rezervele din Marea Neagră sunt mult mai mari. Și posibilitatea ca muncitori români sau români să aibă locuri de muncă bine plătite. În aceste zile noi trebuie să luăm niște decizii foarte importante. Cred că trebuie pusă întrebarea de ce a ajuns la noi în această formă. Dar suntem aici și trebuie să avem curajul, tăria să găsim echilibrul corect între interesele noastre legitime și interesul legitim firesc al companiilor care vor să investească sume uriașe și vor să facă și profit”, a continuat Liviu Dragnea.

”Eu nu vreau să plec ca prostul din această viață și din această funcție. Vreau să știu că la plecarea din funcție am lăsat împreună cu colegii mei, pe care îi felicit că au rezistat la presiuni inimaginabile, o țară mai bună din punct de vedere al drepturilor și libertăților fundamentale”, a spus Liviu Dragnea.

Cât despre declarația lui Iohannis în care a spus că va apela la toate instrumentele pentru a bloca cele două coduri, Liviu Dragnea a spus că nu îl surprinde.

„Nu mă surprinde pentru că președintele Iohannis a folosit în mod abuziv toate instrumentele și atribuțiile pe care le are în Constituție pentru a bloca și alte legi, legi care țin de guvernare, de programul economic, fondul suveran de dezvoltare și investiții, sprijin pentru fermierii români și multe alte legi, legea salarizării doar pentru a se întârzia, doar ca să le iasă această dorință, care nu are legătură cu democrația, de a găsi mijloace prin care acest guvern să fie dat jos. Nu prin mijlace parlamentare sau constituționale. Nu poate să fie o surpriză pentru că a anunțat că va ataca. Trebuie să stea la rând pentru că am auzit că atacă și ceilalți din opoziție”, a mai spus Dragnea.

Liviu Dragnea a comentat și criticile venite de la DNA referitoare la Noul Cod Penal. „E momentul să răspund și la aceste critici, dar vreau să le citesc cu atenție. Parlamentul are niște atribuții foarte serioase în arhitectura statului român, și anume atributul fundamental al legiferării. Aceste amendamente aprobate în Codul Penal, după ce se aprobă aici, vor trece prin filtrul constituțional, or să treacă sigur și prin retrimiterea de către președinte la Parlament. Noi suntem în situația în care Parlamentul este amenințat, presat din toate părțile să voteze sau să nu voteze într-un fel sau altul”.