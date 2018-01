Liviu Dragnea, după votul de învestire din Parlament

Liviu Dragnea, liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, a dat declarații după ce guvernul Dăncilă a fost învestit.

"Este o majoritate de peste 60 care dă stabilitate Guvernului și încredere. Are toate condițiile să pună în practică programul de guvernare și să își atingă țintele stabilite prin program. Va avea sprijinul Parlamentului, va avea sprijinul coaliției de guvernare. Am convingerea că va gestiona foarte bine relația dintre Guvern și coaliția politică ce-i dă suport dintre Guvern și Parlament, chiar și dintre Guvern și opoziție. Am înțeles că vor avea o ședință de guvern miercuri, unde vor adopta una, două măsuri importante. Am speranța și eu și colegii mei că acest guvern va sta în funcție cu acest prim-ministru până la sfârșitul mandatului din 2020.", a declarat Liviu Dragnea.

Întrebat dacă și doamna Dăncilă va trebui să prezinte periodic o evaluare a măsurilor implementate din programul de guvernare, Dragnea a răspuns: "Categoric. Nu că va trebui, a și spus că va fi unul din obiectivele dumneaei. Va trebui să spună unde are nevoie de sprijin parlamentar, sprijin politic. Cred că va fi o altfel de relație și o relație firească de colaborare și comunicare, atât în interiorul guvernului, cât și în exterior".

Liviu Dragnea a subiliniat și faptul că are încredere în ministrul Economiei. "Am vorbit cu colegi de-ai mei care îl cunosc mai bine și cu colegi care au colaborat cu el în trecut, are o experiență destul de serioasă în domeniu. A condus câteva structuri din domeniul economiei, colegii parlamentari cu care am vorbit au încredere în el și eu cred că va face treabă la Ministerul Economiei".