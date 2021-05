Verdict: Lui Dragnea i-a fost încălcat dreptul la sănătate şi apărare

Aceasta este o victorie a fostului şef PSD, după ce instanţa a respins contestaţia penitenciarului Rahova în cazul Dragnea.

"Soluţia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată de Penitenciarul Rahova, împotriva încheierii nr. 393/08.04.2021, pronunţată în dosarul nr. 387/2021, de către judecătorul de supraveghere a privării de libertate din cadrul Penitenciarului Rahova.

Întrucât contestaţia a fost formulată de către o instituţie a statului, cheltuielile rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 17.05.2021", se arată în textul hotărârii de luni.

Acum, Liviu Dragnea rămâne în continuare la închisoare, iar miercuri se judecă o contestaţie la cererea de eliberare condiţionată şi putem afla, dacă după doi ani de pedeapsă, pleacă sau nu din detenţie.

Liviu Dragnea, fost preşedinte al PSD, acuza în urmă cu două săptămâni, din închisoare că la dosarul său există declaraţii mincinoase date de reprezentanţii penitenciarului Rahova.

Fostul lider PSD acuză, de asemenea, că timp de o săptămână i s-a refuzat asistenţa medicală şi că rana la coloană pe care o are i s-a infectat.

Dragnea spune că după operaţie, rana i-a fost pansată de colegii de cameră, pentru că nu a avut acces la cabinetul medical

"Eu am suferit o intervenţie la spitalul penitenciar Rahova la spate, această zonă este foarte importantă. Pentru că operaţia a fost pe spate, eu nu am putut singur să-mi curăţ rana şi să-mi schimb bandajul.

După intervenţie, medicul chirurg de la Rahova a trecut în fişa medicală şi a dispus ca medicii de la cabinetul medical din Rahova să cureţe rana din două în două zile.

În a şasea zi, o zi de vineri după-amiază, s-a instituit carantina. (...) Eram trei deţinuţi în cameră. La uşa nostră s-a prezentat un ofiţer care ne-a transmis că nu mai putem să ieşim din cameră, că nu mai avem voie să primim nici vizite şi nici avocaţi.

Timp de o săptămână, eu nu am avut acces la cabinetul medical, rana fiindu-mi pansată de colegii din cameră. Rana s-a reinfectat apoi, că nu am pansat corect şi vineri după ce am ieşit din carantină m-au dus din nou la spitalul Rahova şi m-au operat din nou pentru că rana recidivase. (...)

Liviu Dragnea: La dosar scrie că am refuzat asistenţa medicală. Fals

Doamna avocat mi-a prezentat ieri dosarul şi am văzut acolo o declaraţie din partea penitenciarului în care scrie că eu am refuzat asistenţa medicală.

Scrie în dosar la fila 12, 21.03.2021, toalete şi pansament, deţinutul a refuzat şi a zis că se tratează singur. Nimic mai fals, e o declaraţie mincinoasă dată de cei de la Rahova.

E fals în declaraţii, nu ştiu cine anume de la Rahova a declarat asta, dar colegii mei de cameră sunt cei care m-au bandajat. Ăsta a fost unul din motivele pentru care am spus că rana a fost pe spate şi nu mă puteam bandaja singur", a susţinut Liviu Dragnea, în faţa instanţei.

Avocat: Un om condamnat la închisoare nu e condamnat la exterminare

"Urmează să vedem ce se va întâmpla în contestaţie. Camera dânsului a fost din nou în carantină, iar după operaţie nu le-a fost permis accesul medicilor la el în cameră şi nici el nu a putut ieşi.

Rana s-a suprainfectat, a fost necesară o altă intervenţie chirurgicală.

Un om condamnat la închisoare nu e condamnat la exterminare", a spus Flavia Teodosiu, apărătorul lui Liviu Dragnea.

Fostul lider al PSD Liviu Dragnea a fost condamnat, pe 27 mai 2019, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman.

Dragnea a lucrat ca mecanic la garajul auto al penitenciarului Rahova în care este încarcerat.

Liviu Dragnea este închis la penitenciarul Rahova, acolo unde își ispășește pedeapsa de trei ani jumătate primită în vara lui 2019, în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

