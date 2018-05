Liviu Dragnea, la ieșirea de la ÎCCJ: „Nu am comis faptele invocate de DNA. E o experiență de viață pe care nu o doresc niciunui dușman”

foto- captura Antena 3

Liviu Dragnea a spus, la ieșirea de la ÎCCJ, că nu a comis faptele invocate de procurorii DNA.

„Am rămas impresionat și pus pe gânduri de declarațiile doamnei Miloș. A spus în fața Înaltei Curți presiunile la care a fost supusă în timpul cercetării penale de către procuror. I s-a cerut în mod explicit să spună ceva despre mine. A fost amenințată că rămâne pe drumuri, că nu o să mai aibă de mâncat, că o să fie târâtă prin judecată. A refuzat în permanență și a spus că nu poate să mintă pentru că vrea totuși să rămână o femeie verticală”, a declarat Liviu Dragnea.

„Pentru noi, cei care suntem târâți în acest proces, e o experiență de viață pe care nu o doresc niciunui dușman. Sunt oameni care au viețile distruse, care au psihicul distrus, care au probleme în familiile lor. Au fost târâți aici pentru ce? Pentru niște afirmații dintr-un rechizitriu având o singură țintă politică, și anume eu”, a adăugat liderul Camerei Deputaților.

„Am afirmat cu tărie nevinovăția mea. Nu am comis niciuna dintre presupusele fapte pe care DNA le-a aruncat în rechizitoriu. În ceea ce privește munca în folosul comunității, eu am fost foarte clar. Am spus că sper să nu se ajungă acolo, am solicitat achitarea și am mai spus că eu muncesc în folosul comunității de peste 20 de ani de zile”, a mai spus Dragnea.

Șeful PSD a mai spus că DNA dorește să îl vadă condamnat pe viață, nu doar șapte ani și jumătate.

„DNA pentru mine vrea pe viață. Pentru mine și pentru alți lideri politici. Se dorește în continuare să se continue cu această serie de abuzuri, probe contrafăcute și înscenări. Eu nu vreau să influențez justiția și niciodată nu mi-am permis să-mi dau cu părerea despre ce va face instanța”, a mai spus Dragnea.