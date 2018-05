Liviu Dragnea, noi dezvăluiri legate de cererea procurorilor DNA: „Cele trei acuzații nu se bazează pe nimic. Nu există probe”

foto- captura Antena 3

Liviu Dragnea a făcut noi dezvăluiri despre cererea procurorilor DNA de a fi condamnat la închisoare cu executare. Liderul Camerei Deputaților a afirmat că nu există probe în cazul acuzațiilor care i se aduc.

„Procurorii au cerut, ei așa cer tot timpul, mai ales pentru persoanele pe care le apreciază foarte mult. Nu există argumente. Nu există probe. Eu am avut și am în continuare trei acuzații că aș fi determinat-o pe doamna directoare de acolo să mențină la serviciu două angajate care, de fapt, nu veneau la serviciu. A doua acuzație că aș fi determinat un funcționar să semneze în fals niște documente. A treia acuzație e că aș fi determinat-o pe una dintre cele două angajate să se angajeze și de fapt să nu meargă la serviciu”, a declarat Dragnea.

„Doamna directoare a spus în fața Instanței că nu am determinat-o și nu am forțat-o să meargă la serviciu. Tot acolo a spus că nu am determinat și nu am presat pe nimeni să semneze în fals acele documente, iar una dintre cele două angajate a spus că eu nu i-am spus niciodată să se angajeze Direcția de Protecție a Copilului și să nu meargă la seriviu. Acestea sunt cele trei acuzații care nu se bazează pe nimic. De aici încolo e decizia Instanței”, a continuat Liviu Dragnea.