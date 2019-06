Liviu Pleșoianu: „Mie îmi este foarte clar că s-a lucrat în mod necurat la alegerile europarlamentare”

Liviu Pleșoianu a declarat că, din punctul său de vedere, s-a lucrat „în mod necurat la alegerile europarlamentare”.

„Mie îmi este foarte clar, rămâne să se dovedească, că s-a lucrat în mod necurat la alegerile europarlamentare. De unde vin dubiile mele? Din două direcții: nu s-a efectuat numărătoarea paralelă la partidul meu. Și mai e o problemă mare, foarte mare. Am fost membru al Comisiei de anchetă privind posibila fraudare a alegerilor din 2009 și acolo am discutat foarte mult cu tot felul de oameni care au venit, inclusiv despre soft și toate chestiunile despre discutăm din nou acum. În raportul final care a fost votat de Parlamentul României, am scris despre toate elementele care ne-au dus pe noi la concluzia că există acolo posibilitatea săvârșirii unor infracțiuni menite să modifice rezultatul alegerilor. Raportul final al Comisiei de anchetă a fost înaintat Parchetului General și președintelui României și conducerii Parlamentului. Nu s-a întâmplat nimic”, a spus Liviu Pleșoianu la „Subiectiv” de la Antena 3.