Unde se găseşte unul dintre cele mai luxoase resorturi din România. Locul ideal pentru un teambuilding de neuitat

În localitatea Crișan din inima Deltei Dunării, pe o insulă care se întinde pe patru hectare, se găsește unul dintre cele mai luxoase resorturi din România. Complexul a fost ridicat în urmă cu mai multe decenii și devenise o destinație exclusivistă.

"Așa cum e a fost concepută inițial, pentru că este o construcție dinaintea anilor '90. A fost o construcție pentru elita societății de atunci. Noi când am preluat acest complex am vrut să readucem la viață un centru de recreere pentru oameni, de 5 stele în cazul nostru. Am construit camere noi, am construit camere de tip bungalow, camere de tip căsuțe în copaci și e cumva un resort care înglobează și partea de 5 stele și partea de natură.", a spus Bogdan Dragomir, Sales Manager Lebăda Luxury Resort & Spa

Așa cum natura se îmbină armonios cu luxul, așa și business-ul poate fi îmbinat cu vacanța. Noul resort Lebăda oferă oportunități și facilități perfecte pentru organizarea unui teambuilding de neuitat.

"Pentru că sunt și conferințe, noi având 3 săli de conferințe care pot acomoda de la 150 de persoane cea mare, 35 cea medie și 20 de persoane cea mică, pot acomoda grupuri care vin în interes de serviciu, conferință, un cycle meeting și asta înglobând sălile de conferințe, spațiile generoase pe care le avem în interior, asta duc la un grad de ocupare foarte bun pe perioada iernii.", a mai spus Bogdan Dragomir.

Sigur, nu conferințele sau întâlnirile vor fi vedetele teambuilding-ului. Complexul Lebăda are un centru SPA cum greu mai găsești în România, cu piscină încălzită, jacuzzi și terapii orientale de relaxare, detoxifiere, înfrumusețare și reîntinerire a organismului. Toate acestea într-un cadru fără pereche.

"Noi ne bucurăm de Delta Dunării, suntem localizați în mijlocul Deltei Dunării, chiar la intersecția dintre canale foarte importante, Dunărea Veche și Dunărea Nouă, brațul Sulina. Noi suntem pe o insulă și după cum ați văzut, oriunde te uiți în jur, natura te înconjoară, apa și te bucuri de tot ceea ce este în deltă, în România.", mai adaugă sales managerul Resortului.

Nu poți spune că ai fost cu adevărat în Deltă dacă nu încerci un storceag în Cherhana. Sau, de ce nu, poate o specialitate libaneză. Toți angajații vor vorbi, însă, de cel mai spectaculos mic dejun pe care l-au avut vreodată în România și nu numai. Seara se poate încheia cu o "Cină în alb"pe valurile Dunării și cu o petrecere despre care se va povesti tot anul în pauzele de masă.

Cazare şi mic dejun

Reduceri de pana la 15% la cazare pe perioada verii, detalii la Receptie: 0729 66 99 33;

Cazare in Bungalow cu mic dejun inclus incepand de la 246€/noapte;

Mic dejun cu preparate din bucataria romeneasca, lipoveneasca, italiana, spaniola si libaneza;

Camera executive cu balcon, cea mai vanduta camera a hotelului este in perioada verii disponibila la preturi incepand cu 162€/noapte, mai multe detalii la receptia hotelului.

Bărci

38 de ambarcatiuni rapide pentru transfer si excursii;

Cea mai mare flota de ambaractiuni a unui hotel din Delta Dunarii;

Skipperi din Delta Dunarii ce ofera cele mai deosebite trasee personalizate pe lacurile si canalele din jur;

Excursii private si de grup;

Cina la apus de soare pe catamarane.

Spa

Up the river Spa, cel mai nou centru Spa din Delta Dunarii;

Personal calificat si experimentat din zona Asiei.

Bucătărie

Restaurantul International Danube Pride cu o capacitate de pana la 300 de locuri, cu meniu variat din bucataria internationala;

Restaurant Cherhana – Camara Lipoveanului cu preparate pe baza de peste cu retete pescaresti si lipovenesi;

Restaurant El Fouad, singurul restaurant Libanez din Delta Dunarii, un element de diversitate culinara ce se regaseste pe insula resortului Lebada Luxury Resort and Spa.

