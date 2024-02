Locul de muncă în care începătorii fără studii ar putea lua salariu de medic. Angajatorii nu știu unde să mai găsească oameni

În România există o problemă serioasă legată de disponibilitatea forței de muncă, deoarece un număr semnificativ de români au părăsit țara. Însă chiar și în România sunt locuri de muncă bine plătite.

România se află în fața unei crize acutizate a forței de muncă, o problemă care pune în pericol dezvoltarea economică și stabilitatea socială a țării.

Această criză se datorează în mare parte migrației masive a lucrătorilor români în străinătate, în căutarea unor condiții de trai și salarii mai bune.

Pe măsură ce milioane de români părăsesc țara, numeroase sectoare ale economiei românești se confruntă cu un deficit sever de forță de muncă.

Salariile scăzute și lipsa perspectivelor de creștere profesională în România sunt factori critici care alimentează această migrație.

Salariul pe care îl va câștiga o asistentă

Mulți tineri și lucrători calificați se văd nevoiți să-și caute oportunități în afara țării pentru a-și asigura un trai decent și o carieră satisfăcătoare.

Locul de muncă din România în care începătorii fără studii ar putea câștiga cât un medic

Patronii firmelor de construcții sunt disperați de faptul că nu găsesc angajați, deși salariile sunt bine peste medie.

Un antreprenor a vorbit deschis despre această problemă și a explicat că deși e dispus să angajeze începători care nu cunosc deloc meserie, pe care să-i plătească cu 200 de lei pe zi, nu găsește pe nimeni interesat.

În disperare de cauză, el a postat un anunț inclusiv pe Reddit.

"Caut ucenic pentru a învăța meseria de rigipsar. Salariul intre 180-200 de lei pe zi. Program de luni până vineri de la 07:30-16:30 cu o oră pauză. Îl repostez că nu am avut succes în a găsi pe cineva”, a scris el, potrivit Adevărul.ro

"Nu trebuie studii de Oxford”

"Salariul între 180-200 de lei pe zi este brut sau net?”, a întebat cineva, iar răspunsul a venit prompt: "Net.”

"Omiteți partea esențială. Ucenic. Adică un fel de internship. Peste 800 euro net, probabil mai pică și-o șpăguță dacă clientul e mulțumit... Mie mi se pare super deal, meseria în sine fiind bănoasă. Nici nu trebuie studii la Oxford, nici nu e cea mai grea parte a muncii în construcții, vorbind de partea strict fizică.

Eu sincer nu cred că am primit banii ăștia când mi-a făcut ucenicia, desigur, fiind vorba de alt domeniu”, i-a dat dreptate cineva.

"Și în fond, dacă cineva e pasionat de construcții, care este problema? 1.000 euro pe lună, aproximativ, pentru început, mi se pare super ok. Câștigi în IT, cu facultate începută și ceva cunoștințe (că dai un interviu), tot cam 1.000 euro la început, deci eu zic că e mai mult decât rezonabil pentru o muncă mai puțin calificată”, a observat un internaut.

"Mai bine oprești un curier Tazz / Glovo pe stradă și îi povestești lui. Și așa îi sclavagesc afaceriștii români, și băieții chiar sunt muncitori”, l-a sfătuit altcineva.

"Toți sunt trapperi și influenceri”

"E un pic trist că nu mai vrea tineretul să muncească, na, toți sunt trapperi și influenceri acum”, a spus altul.

"Cât un medic rezident, doar că e si program mai lejer. Mă bag”, a scris cineva.

"Salut, recent am împlinit 18 ani, dețin mașină și scule personale (de la aspirator, mașină de canelat, bormasina pentru gips carton, circulare etc) absolut tot ce îți închipui, de pe mai multe nișee de construcții. Am lucrat de la 16 ani ( nu știu dacă chiar îi pot spune part time, lucram de luni pana vineri de la 13:00 la 8 seara) în confecții de gips carton. Am făcut majoritar numai placări cu rigips, foarte rar prindeam un tavan”, și-a început altul mesajul.

"Ideea este că am experiență mai multă decât îți poți imagina, după șase luni deja transcriam singur proiectul în teren, eram doar verificat (băiatul care m-a primit la el în echipă este prieten cu tata și probabil de asta am putut face asta numai după șase luni).

Sunt interesat de oferta ta, mai ales dacă te ocupi cu tavane. Vreau să te întreb dacă poți crește plata de la 200 la 300 de lei pe zi? Pot să bag și sâmbătă fără probleme, dacă vrei”, a încheiat el.

"Exact ce ziceam mai sus. Salariul e mic, dar OP nu înțelege asta și mi-am luat înjurături. Nu mai vrea să sclavagească nimeni la patronii români pe bani puțini. Plătiți munca la adevărata ei valoare”, a intervenit altul. "Bagă o facultate, ia o licență și treci la birou pe 3.000 de lei - ca ucenic! «Munca la adevărata ei valoare»!”, l-a contrazis altul.