A nins din nou pe Transfăgărăşan. Avertisment pentru şoferi: Nu circulați în zona alpină dacă nu aveți mașina pregătită pentru iarnă

<1 minut de citit Publicat la 12:56 23 Oct 2026 Modificat la 12:56 23 Oct 2026

A nins din nou pe Transfăgărăşan. Sursa foto: CNAIR

Autorităţile au transmis, vineri, că a nins din nou pe Transfăgărăşan, iar drumarii au intervenit cu utilaje pentru deszăpezire. Şiferii au fost sfătuiţi să nu circule în zona alpină dacă nu au mașina pregătită pentru condiții de iarnă.

Deocamdată, nu a fost anunţată o dată oficială pentru momentul închiderii Transfăgărăşanului în sezonu rece.

"A nins din nou pe Transfăgărășan. Intervenim în acest moment cu utilajele de deszăpezire și cu materiale antiderapante pentru curățarea carosabilului.

Vă rugăm să nu circulați în zona alpină dacă nu aveți mașina pregătită pentru condiții de iarnă", au transmis autorităţile.

Când se montează cauciucurile de iarnă

Ninsoarile au început deja în mai multe zone din România, inclusiv pe Transfăgărășan. Condițiile meteo îi obligă deja pe unii conducători auto să își pregătească mașinile pentru sezonul rece.

Potrivit Codului rutier, anvelopele de iarnă nu sunt obligatorii de la o anumită dată din calendar, ci atunci când autovehiculele circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.