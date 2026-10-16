Schimbarea anvelopelor pentru iarna 2026-2027 a început deja. Ninge în mai multe zone: Ce amenzi riscă șoferii români care nu le au

Șoferii români sunt obligați să aibă anvelope de iarnă dacă circulă pe polei sau în timpul ninsorilor. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ninsoarile au început deja în mai multe zone din România, iar pe Transfăgărășan și în Pasul Prislop s-a depus zăpadă din abundență vineri. Drumarii au intervenit cu utilaje pentru îndepărtarea omătului, în timp ce șoferii sunt avertizați să nu plece la drum cu mașinile echipate cu anvelope de vară în condiții de iarnă.

Deși suntem abia la jumătatea lunii octombrie, condițiile meteo îi obligă deja pe unii conducători auto să își pregătească mașinile pentru sezonul rece. Potrivit Codului rutier, anvelopele de iarnă nu sunt obligatorii de la o anumită dată din calendar, ci atunci când autovehiculele circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Prin urmare, șoferii care ajung în zonele în care s-a depus zăpadă trebuie să verifice dacă pneurile montate pe mașină respectă cerințele legale. În caz contrar, aceștia riscă amenzi, iar în anumite situații polițiștii pot reține certificatul de înmatriculare.

Ninsorile de astăzi au acoperit Transfăgărășanul și Pasul Prislop

Ninsoarea a adus condiții de iarnă în mai multe zone montane din țară. Zăpada a acoperit porțiuni din Drumul Național 7C – Transfăgărășan, dar și Pasul Prislop, care face legătura între Maramureș și Suceava.

Angajații Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov au intervenit pentru îndepărtarea acumulărilor de zăpadă de pe Transfăgărășan. Drumarii le-au recomandat conducătorilor auto să nu se aventureze în zonă dacă mașinile nu sunt pregătite pentru condiții de iarnă, în condițiile în care ninsorile urmau să continue.

Vremea de iarnă timpurie a fost semnalată și în alte zone din țară, inclusiv în județele Brașov, Argeș, Maramureș, Suceava și Harghita.

Pentru șoferi, problema nu este doar vizibilitatea redusă, ci și aderența scăzută a anvelopelor de vară pe un carosabil acoperit cu zăpadă, gheață sau polei. În astfel de condiții, distanța de frânare poate crește, iar riscul de derapaj devine mai mare.

Ce strat de zăpadă s-a înregistrat la munte

Ninsorile au lăsat un strat de zăpadă în mai multe zone montane din România. Valorile comunicate pentru principalele puncte de măsurare sunt:

Vârful Omu: 27 cm;

27 cm; Bâlea Lac: 9 cm;

9 cm; Lăcăuți: 9 cm;

9 cm; Ceahlău: 3 cm;

3 cm; Penteleu: 1 cm.

Cel mai consistent strat dintre aceste valori a fost înregistrat la Vârful Omu, unde zăpada măsoară 27 de centimetri. La Bâlea Lac și Lăcăuți, stratul a ajuns la 9 centimetri, în timp ce la Ceahlău și Penteleu au fost raportate valori mai mici.

Aceste condiții impun prudență atât pentru turiști, cât și pentru conducătorii auto care se deplasează spre zonele montane. Înainte de plecare, șoferii ar trebui să verifice starea drumurilor și eventualele restricții de circulație, iar echiparea mașinii trebuie adaptată condițiilor întâlnite pe traseu.

Salvamont Argeș, avertisment pentru turiști: traseele montane pot deveni periculoase

Salvamont Argeș a transmis vineri un avertisment pentru turiști, în contextul ninsorilor, al temperaturilor scăzute și al vizibilității reduse. Salvatorii montani atrag atenția că deplasarea în zonele montane poate deveni periculoasă, inclusiv pe traseele cunoscute, unde orientarea poate fi îngreunată de condițiile meteorologice.

Reprezentanții Serviciului Public Județean Salvamont Argeș recomandă turiștilor să se informeze înainte de plecare cu privire la prognoza meteo, starea traseelor și avertizările emise pentru zonele pe care vor să le viziteze.

De asemenea, traseele dificile sau expuse ar trebui evitate de persoanele care nu au experiența, echipamentul și pregătirea necesare pentru condiții de iarnă.

Salvamontiștii recomandă:

Echipament adecvat, cu haine impermeabile, îmbrăcăminte în straturi, mănuși, căciulă și încălțăminte de munte cu aderență bună.

Lanternă, telefon încărcat și baterie externă, deoarece temperaturile scăzute pot reduce autonomia bateriei.

Respectarea traseelor marcate și evitarea abaterilor de la ruta stabilită.

Adaptarea traseului la starea vremii și renunțarea la ascensiune dacă situația se înrăutățește.

Evitarea deplasărilor solitare și informarea unei persoane apropiate despre traseul ales și ora estimată de întoarcere.

Dacă turiștii își pierd orientarea, salvatorii recomandă să se oprească într-un loc sigur și să solicite ajutor. În caz de urgență, poate fi apelat numărul 112 sau Dispeceratul Național Salvamont, la 0725 826 668.

„Muntele nu pleacă nicăieri!”, transmit salvamontiștii, care îi îndeamnă pe turiști să nu își asume riscuri inutile și să amâne excursiile atunci când condițiile meteo sunt nefavorabile.

Când sunt obligatorii anvelopele de iarnă în România

Potrivit legislației rutiere, șoferii nu sunt obligați să își schimbe anvelopele la o dată fixă, precum 1 noiembrie sau 15 octombrie. Obligația apare în funcție de starea carosabilului.

Articolul 102 alineatul (1) punctul 28 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice sancționează conducerea autovehiculelor pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă.

Astfel, chiar dacă suntem în luna octombrie, șoferii care circulă pe un drum acoperit cu zăpadă, gheață sau polei trebuie să aibă anvelope conforme. În schimb, simpla scădere a temperaturilor sau faptul că a început sezonul rece nu declanșează, în sine, obligația legală.

Regula se aplică pe drumurile publice, indiferent dacă este vorba despre un drum național, județean sau o stradă dintr-un oraș.

Baza legală poate fi consultată în OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, pe Portalul Legislativ.

Ce marcaje trebuie să aibă anvelopele de iarnă

Registrul Auto Român (RAR) precizează că anvelopele utilizate în condiții de iarnă trebuie să poarte marcajul M și S, care provine de la termenii englezești Mud and Snow - noroi și zăpadă.

Marcajul poate apărea pe flancul anvelopei în una dintre următoarele forme:

M+S

M.S.

M&S

Potrivit precizărilor RAR, anvelopele care poartă aceste marcaje îndeplinesc cerințele legale de utilizare în condiții de iarnă, indiferent de denumirea comercială sub care sunt vândute.

Prin urmare, o anvelopă comercializată drept „all season” poate fi utilizată legal în condiții de iarnă dacă are marcajul corespunzător. Denumirea comercială, luată singură, nu este suficientă pentru a stabili conformitatea.

Șoferii trebuie să verifice inscripțiile de pe flancul pneurilor înainte de a pleca la drum. Dacă marcajele necesare lipsesc, anvelopele nu îndeplinesc criteriul legal indicat de RAR pentru utilizarea în condiții de iarnă, iar conducătorul auto riscă sancțiuni.

Ce amendă riscă șoferii care circulă fără anvelope de iarnă

Conducătorii auto care circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără anvelope de iarnă conforme riscă o sancțiune contravențională din clasa a IV-a de sancțiuni, respectiv de la 9 la 20 de puncte-amendă.

La valoarea din 2026 de 202,5 lei pentru un punct-amendă, sancțiunea se situează între 1.822,50 lei și 4.050 de lei.

Pe lângă amendă, polițiștii pot reține certificatul de înmatriculare al vehiculului. Pentru această abatere, se eliberează o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

Așadar, șoferii care pleacă la drum cu anvelope de vară și ajung pe un sector acoperit de zăpadă nu riscă doar să rămână blocați, ci și o sancțiune financiară consistentă.

Este important de precizat că amenda nu se aplică automat pentru simplul fapt că mașina are anvelope de vară într-o zi rece. Contează condițiile carosabilului și respectarea obligației legale de echipare.

Ce reguli se aplică autovehiculelor de mare tonaj și celor pentru transportul persoanelor

Pentru anumite categorii de vehicule există prevederi specifice. Autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și autovehiculele de transport persoane cu mai mult de nouă locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, trebuie să fie echipate corespunzător atunci când circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

În aceste situații, legea prevede anvelope de iarnă pe roțile axei sau axelor de tracțiune ori montarea pe acestea a lanțurilor sau a altor echipamente antiderapante certificate, în condițiile prevăzute de lege.

Nerespectarea obligațiilor atrage sancțiuni și poate duce la reținerea certificatului de înmatriculare.

Pentru autoturismele obișnuite, regula este simplă: pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei trebuie folosite anvelope de iarnă conforme. Lanțurile, lopata sau sacul cu nisip pot fi utile în anumite situații, dar nu înlocuiesc obligația de a avea anvelopele cerute de lege.

Ce trebuie să știe șoferii înainte de a pleca la drum pe ninsoare

Pe lângă verificarea anvelopelor, conducătorii auto trebuie să își adapteze stilul de condus la condițiile meteo și la starea carosabilului.

Polițiștii rutieri recomandă reducerea vitezei, păstrarea unei distanțe suficiente față de vehiculul din față și evitarea frânărilor bruște sau a schimbărilor rapide de direcție. De asemenea, șoferii trebuie să curețe parbrizul, geamurile, oglinzile și luneta, pentru a avea vizibilitate bună.

Înaintea unei călătorii spre zonele montane, este recomandată verificarea stării drumurilor și a eventualelor restricții. Dacă ninsoarea este puternică sau există risc de viscol, deplasările care nu sunt necesare ar trebui amânate.

Prognoza meteo: frig și noi episoade de ninsoare

Schimbările de vreme din această perioadă readuc în atenție necesitatea pregătirii mașinilor pentru sezonul rece.

În informațiile transmise săptămâna trecută de șefa ANM, Elena Mateescu, la Antena 3 CNN, pe baza informațiilor meteorologice, este precizată pătrunderea unui val de aer polar în țara noastră.

ANM a transmis vineri actualizarea prognozei pentru perioada următoare, până la jumătatea lunii noiembrie.

Evoluția temperaturilor și precipitațiilor poate varia de la o regiune la alta, iar condițiile de la munte pot fi diferite de cele din zonele joase. De aceea, șoferii care au în plan deplasări în zonele montane ar trebui să urmărească avertizările și prognozele actualizate.