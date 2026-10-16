A nins ca iarna peste România: zăpada abundentă a acoperit Transfăgărășanul și pasul Prislop. Drumarii au scos plugurile

Iarnă timpurie în Brașov, Argeș, Maramureș, Suceava, Harghita. Sursă foto: DRPD Brașov / Imagini amator

O ninsoare abundentă a acoperit cu zăpadă, vineri dimineață, Drumul Național 7C - Transfăgărășan dar și pasul Prislop, care face legătura între Maramureș și Suceava.

Angajaţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov interveneau, la ora acestei actualizări, pentru a îndepărta acumulările semnificative de zăpadă de pe Transfăgărăşan.

Ei i-au sfătuit pe șoferi să nu se aventureze în zonă dacă nu au maşinile pregătite de iarnă, întrucât ninsorile vor persista.

"Intervenim cu utilajele de deszăpezire şi materiale antiderapante în zona alpină a Transfăgărăşanului pentru a curăţa carosabilul de acumulările semnificative de zăpadă. Condiţiile meteo vor rămâne asemănătoare şi în următoarele zile, aşa că vă rugăm să nu circulaţi pe acest sector dacă nu sunteţi pregătiţi pentru condiţii de iarnă!”, au comunicat reprezentanţii DRDP Braşov.

A nins și pe Masivul Postăvaru, în Poiana Brașov, iar imaginile s-au viralizat pe rețelele sociale.

Ninsorile au început, joi seară, și în zona înaltă a judeţului Argeş.

Salvamont Argeş a transmis, la rândul său, o atenţionare pentru cei care se află în zona montană. La altitudini de peste 1.600 de metri vizibilitatea este redusă iar temperaturile au scăzut considerabil. Turiștii sunt sfătuiţi să se informeze asupra condiţiilor meteorologice înainte de plecare, să aibă echipament corespunzător temperaturilor scăzute şi precipitaţiilor şi să evite traseele expuse şi deplasările care îi pot pune în pericol.

Zăpada căzută în ultimele ore vine pe fondul unei răciri dramatice a vremii. Mai multe stații meteo au raportat valori negative, după cum urmează:

-7 grade Vf Omu (cu o temperatură resimțită -10 grade)

-5 grade Țarcu (cu o temperatură resimțită -8 gr.)

-4 grade Călimani și Bâlea

-3 grade Ceahlău

0 grade Sinaia și Păltiniș

A nins în ultimele ore și pe DN 18, în Pasul Prislop, care leagă Maramureșul de Suceava, dar și în Harghita, după cum au transmis corespondenții Antena 3 CNN.