Ce trebuie să scrie pe cauciucurile de iarnă. Cum recunoști o anvelopă bună de sezon

2 minute de citit Publicat la 07:00 05 Noi 2025 Modificat la 07:00 05 Noi 2025

Potrivit legislației din România, anvelopele de iarnă sunt obligatorii atunci când circuli pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Sursa foto: Inquam

Odată cu scăderea temperaturilor și apropierea sezonului rece, șoferii trebuie să știe ce trebuie să scrie pe cauciucurile de iarnă pentru a evita amenzile și pentru a circula în siguranță. Deși termenul „cauciucuri de iarnă” este des folosit, nu toate anvelopele care poartă denumiri comerciale precum all season sau winter grip sunt considerate legale în România.

Ce trebuie să scrie pe cauciucurile de iarnă

Potrivit legislației din România, anvelopele de iarnă sunt obligatorii atunci când circuli pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de perioada din an.

Pentru a fi conforme cu legea, anvelopele trebuie să aibă inscripția formată din literele M și S, care provin din termenii englezești Mud (noroi) și Snow (zăpadă). Marcajul poate fi sub una dintre formele: M+S, M.S. sau M&S, scriu reprezentanții Registrului Auto Român.

Acesta este singurul criteriu legal care definește o anvelopă de iarnă conform Ordonanței Guvernului nr. 5/2011, care modifică OG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Denumiri comerciale precum all season sau winter grip nu garantează automat că anvelopa este omologată pentru iarnă. Prin urmare, verificarea marcajului M+S este esențială.

Marcajul care trebuie să se regăsească pe anvelopele pentru sezonul rece

Marcajul M+S (Mud and Snow) indică faptul că anvelopa a fost proiectată pentru condiții de drum dificile, cu zăpadă sau noroi.

Unele cauciucuri pot avea suplimentar și simbolul unui fulg de nea într-un munte cu trei vârfuri (3PMSF), ceea ce confirmă că anvelopa a trecut teste specifice de performanță în condiții de iarnă. Deși acest simbol nu este obligatoriu prin lege în România, el garantează o aderență superioară.

Conform Registrului Auto Român (RAR), „toate anvelopele marcate cu literele M şi S îndeplinesc cerințele legale pentru circulația pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei”.

Dacă mașina este echipată cu astfel de cauciucuri, șoferul nu riscă sancțiuni, chiar dacă pneurile sunt „all season”, atâta vreme cât marcajul este prezent.

La ce trebuie să fie atenți șoferii când își cumpără cauciucuri de iarnă

Pe lângă verificarea marcajului M+S, șoferii trebuie să acorde atenție și altor detalii importante.

Adâncimea profilului trebuie să fie de minimum 1,6 mm pe cel puțin două treimi din lățimea benzii de rulare, însă specialiștii recomandă cel puțin 4 mm pentru o aderență optimă.

Și anul fabricației (DOT) este esențial. Anvelopele mai vechi de 4-5 ani pot prezenta uzură sau microfisuri chiar dacă nu au fost intens folosite.

Iar temperatura optimă de utilizare: sub 7-8°C. În acest caz, cauciucurile de iarnă rămân moi și asigură o aderență mai bună decât cele de vară, care devin rigide și alunecoase.

RAR recomandă șoferilor să solicite sfatul unui specialist înainte de montare și să evite utilizarea anvelopelor uzate sau neomologate.

Ce amenzi riscă șoferii fără anvelope de iarnă

Conducerea unui vehicul pe un drum acoperit cu zăpadă, gheață sau polei fără anvelope corespunzătoare se sancționează cu amenzi din clasa a IV-a de sancțiuni, adică între 9 și 20 de puncte-amendă.