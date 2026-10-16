ANM a actualizat prognoza meteo. Cum va fi vremea până la jumătatea lunii noiembrie

1 minut de citit Publicat la 08:50 16 Oct 2026 Modificat la 08:54 16 Oct 2026

La începutul săptămânii viitoare, vremea se va menține rece și va ploua . Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo actualizată pentru următoarele săptămâni, în intervalul 19 octombrie - 16 noiembrie. Potrivit meteorologilor, la începutul săptămânii viitoare, vremea se va menține rece și va ploua pe arii extinse în Moldova, Dobrogea și Muntenia. În jumătatea de est a țării, dar mai ales în nord-est, cantitățile de apă vor depăși 20–25 l/mp. Ulterior, ANM anunță că temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă.

Astfel, în săptămâna 19-26 octombrie, mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea estică a teritoriului, dar mai ales în regiunile nord-estice, iar în regiunile vestice şi nord-vestice va fi deficitar.

Săptămâna 26 octombrie - 2 noiembrie

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 2-9 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi apropiat de cel normal, în toate regiunile.

Săptămâna 9-16 noiembrie

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în zonele montane, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.