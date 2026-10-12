Va fi tot mai frig, iar ploile se extind. Vor fi și temperaturi cu minus, în unele zone: Prognoza meteo ANM pentru 12-25 octombrie 2026

4 minute de citit Publicat la 13:27 12 Oct 2026 Modificat la 13:27 12 Oct 2026

Ploile de toamnă se extind în mare parte din țară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis astăzi prognoza meteo pe regiuni, pentru intervalul 12-25 octombrie 2026, iar veștile nu sunt tocmai bune pentru cei care sperau la temperaturi mai ridicate.

Vremea va continua să se răcească în toată țara, cu maxime care vor coborî până la 13-14 grade Celsius în unele regiuni și temperaturi minime care vor ajunge, la munte, în jurul pragului de îngheț.

Meteorologii anunță și precipitații frecvente în cea mai mare parte a intervalului, cu posibilitatea unor cantități de apă mai însemnate în mai multe zone.

Vremea se răcește în Banat și Crișana. Ploile se pot extinde

În Banat, vremea va continua să se răcească la începutul intervalului de prognoză. Temperatura maximă medie regională va scădea de la 19 grade la 16-17 grade Celsius, iar minima medie va coborî de la 9 grade la 4-5 grade. Ulterior, vor exista doar oscilații ușoare, cu maxime în jurul valorii de 17 grade și minime de 5-6 grade.

În prima săptămână sunt așteptate perioade scurte cu ploi slabe, pe suprafețe restrânse. În a doua jumătate a intervalului, probabilitatea de precipitații pe arii mai extinse va crește.

În Crișana, temperaturile vor continua să scadă la începutul primei săptămâni. Maximele medii vor coborî de la 18 la 16 grade Celsius, iar minimele de la 8 grade la 4-5 grade. Ulterior, valorile termice vor avea variații nesemnificative, cu o tendință de creștere în jurul datei de 22 octombrie.

În prima parte a intervalului vor fi posibile ploi slabe, pe arii restrânse. În a doua săptămână, probabilitatea de precipitații pe suprafețe mai extinse va crește.

În Transilvania și Maramureș, temperaturile nocturne ajung la 2-3 grade

În Transilvania, răcirea va continua în primele zile. Temperatura maximă medie va scădea de la 16 grade la aproximativ 13 grade Celsius, în timp ce minima medie va coborî de la 10-11 grade până la 2 grade.

Ulterior, vor fi variații termice ușoare, cu maxime medii în jurul valorii de 14 grade și minime cuprinse între 3 și 5 grade.

Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată aproape pe tot parcursul intervalului, iar izolat sunt posibile cantități de apă mai însemnate.

În Maramureș, temperaturile vor scădea la începutul perioadei analizate. Maximele medii vor coborî de la 17 grade la 14-15 grade Celsius, iar minimele de la 8-9 grade până la 3 grade.

Până la finalul intervalului, mediile termice se vor menține în general la valori apropiate: aproximativ 14 grade pentru maxime și 4-5 grade pentru minime.

Și aici, probabilitatea de ploaie va rămâne ridicată în cea mai mare parte a perioadei, iar local sunt posibile cantități de apă mai însemnate, în special în a doua săptămână.

În Moldova, maximele scad la 13 grade Celsius

În Moldova, temperaturile vor continua să scadă la începutul primei săptămâni. Maximele medii regionale vor coborî de la 15 grade la 13 grade Celsius, iar minimele de la 11 grade la 4-5 grade.

Ulterior, vor exista variații termice ușoare. Maximele medii se vor situa în jurul valorii de 14 grade, iar minimele vor fi cuprinse între 5 și 7 grade.

Probabilitatea de ploaie va rămâne ridicată aproape pe tot parcursul intervalului. Izolat, sunt posibile cantități de apă mai însemnate, în special la începutul și spre finalul primei săptămâni.

Dobrogea, printre regiunile cu cele mai mari scăderi de temperatură

În Dobrogea, răcirea va fi accentuată în primele zile ale intervalului. Maximele medii vor scădea de la 22 de grade la aproximativ 13 grade Celsius, în timp ce minimele medii vor coborî de la 15 grade la 8-9 grade.

Ulterior, temperaturile vor avea variații ușoare, cu maxime medii în jurul valorii de 16 grade și minime de 8-9 grade.

Probabilitatea de precipitații va rămâne ridicată în cea mai mare parte a intervalului, iar cantități de apă mai însemnate sunt estimate în prima săptămână.

În Muntenia și Oltenia, vremea rămâne răcoroasă, cu ploi

În Muntenia, temperaturile vor scădea la începutul primei săptămâni. Maximele medii vor coborî de la 17 grade la 14-15 grade Celsius, iar minimele de la 13 grade la aproximativ 6 grade.

Ulterior, vor exista variații ușoare, iar valorile medii reprezentative vor fi de aproximativ 16 grade pentru maxime și 6 grade pentru minime.

Probabilitatea de ploaie va rămâne ridicată aproape pe tot parcursul intervalului. Izolat, sunt posibile cantități de apă mai însemnate, mai ales la începutul primei săptămâni.

În Oltenia, răcirea va continua la începutul perioadei, cu maxime medii în scădere de la 17-18 grade la aproximativ 14 grade Celsius. Minimele medii vor coborî de la 12 grade la 5-6 grade.

Până la finalul intervalului, temperaturile vor avea oscilații ușoare. Maximele medii vor varia între 16 și 18 grade, iar minimele se vor situa în jurul valorii de 6 grade.

Probabilitatea de precipitații va rămâne ridicată aproape pe tot parcursul perioadei, iar local sunt posibile cantități de apă mai însemnate la începutul și la sfârșitul intervalului.

La munte, minime de -1 grad Celsius și precipitații frecvente

La munte, vremea va continua să se răcească în primele zile ale intervalului de prognoză. Maximele medii vor scădea de la 9 grade la aproximativ 5 grade Celsius, iar minimele de la 5 grade până la -1 grad.

Ulterior, vor exista variații termice ușoare. Maximele medii se vor situa între 6 și 8 grade, în timp ce minimele vor fi în jurul valorii de 0 grade Celsius.

Probabilitatea de precipitații va rămâne ridicată aproape pe tot parcursul intervalului, iar izolat se pot înregistra cantități de apă mai însemnate.

În ansamblu, prognoza ANM indică o perioadă cu temperaturi mai scăzute în toate regiunile țării și cu precipitații frecvente. Cele mai importante scăderi termice sunt așteptate la începutul intervalului, după care valorile vor avea oscilații ușoare, fără schimbări majore ale regimului termic.