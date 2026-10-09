Un val de aer polar lovește România, după acest weekend de „vară indiană”. Șefa ANM anunță frig, anomalii termice și chiar ninsori

Elena Mateescu, șefa ANM, a anunțat că un val de aer polar schimbă brusc vremea. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Antena 3 CNN

Vremea se răcește puternic în toată țara. După ultimele zile în care am avut parte , de temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă, chiar și de 30 de grade Celsius, furtuna care afectează mare parte din Europa va ajunge și la noi și va aduce ploi și chiar ninsori în unele zone. Elena Mateescu, directorul general al ANM, a precizat vineri, la Antena 3 CNN, cum se va schimba vremea după ce un val de aer polar va ajunge peste România.

„Vorbim, pentru aceste zile, mai ales astăzi și mâine, în continuare, de o vreme mai caldă decât în mod obișnuit astăzi valori de 30°C, posibil în centru și sudul Munteniei. Și ieri am înregistrat 30°C la stații din partea de sud-vest a țării. Cu siguranță mâine valori, tot în această parte a țării, sud-sud-est, de până la 27-28°C.

Însă masa de aer mai rece, deja prezentă în Europa Centrală și Vestică, va ajunge și în spațiul geografic al țării noastre, astfel încât în zonele nordice, centrale ale țării, încă de azi, temperaturile nu vor mai depăși 17-18°, mâine, în extindere spre zonele vestice, centrale, nordice, chiar și în partea de est a țării, pentru ca, de duminică deja, și pe parcursul săptămânii viitoare, să resimțim scăderea regimului de temperaturi.

Vremea deveni răcoroasă pentru perioada în care ne aflăm, mai ales la mijlocul săptămânii viitoare, când maximele se vor situa doar între 12, până la cel mult 17-18°C. Vor fi prezente și precipitațiile, la început izolat, în partea de vest, centru-nord, după care, în extindere.

În cea mai mare parte a țării contăm pe valori de 10-15l/m² izolat peste 20. 25l/m², iar la altitudini mai mari de 1.500m având în vedere prezența masei de aer de origine polară, nu excludem să avem și precipitații, din nou, sub formă de lapoviță și ninsoare.”, a precizat șefa ANM.

Vremea se răcește brusc și vin ploile. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a publicat, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 12 octombrie - 9 noiembrie. Potrivit specialiștilor, vremea se răcește de zilele viitoare, astfel că pe tot parcursul perioadei vom avea parte de temperaturi apropiate de cele normale datei din calendar.

Săptămâna 12.10.2026 – 19.10.2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile extracarpatice și local în cele centrale, dar mai ales în cele sudice, iar în cele vestice și

nord-vestice va fi deficitar.

Săptămâna 19.10.2026 – 26.10.2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 26.10.2026 – 02.11.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 02.11.2026 – 09.11.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării.