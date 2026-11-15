A repornit CET Vest. Grav afectată de incendiile din primăvară, centrala a fost conectată la Sistemul Energetic Național

1 minut de citit Publicat la 16:48 15 Noi 2026 Modificat la 16:48 15 Noi 2026

ELCEN anunță repornirea CET Vest și reconectarea centralei la Sistemul Energetic Național. Foto: Hepta

CET București Vest a fost repusă duminică în funcțiune "în deplină siguranță" și a fost conectată "cu succes" la Sistemul Energetic Național, după avariile majore provocate de incendiile din primăvara acestui an, notează duminică Agerpres, citând un comunicat al Electrocentrale București SA (ELCEN).

Repornirea în siguranță are loc după șase luni de eforturi intensive. În prezent, ELCEN livrează energie termică "până la limita de proprietate (gardul centralei)".

"Pentru ca apa caldă și căldura să ajungă în mod optim la consumatorii finali, rămâne esențială corelarea strânsă cu eforturile de preluare și distribuție din rețeaua aflată în proprietatea Municipiului București și operată de Termoenergetica, în special în contextul provocărilor generate de șantierele extinse din Capitală și de starea generală a infrastructurii de transport", se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, celelalte lucrări vizând refacerea completă a tuturor instalațiilor afectate de incendiile din primăvară continuă în ritm susținut și vor fi încheiate "până la finalul acestui an".

ELCEN reamintește că incidentele din aprilie-mai 2026 au survenit la echipamente cu o vechime de peste trei până la cinci decenii. E vorba dspre transformatoare din anii 1994-1995 și stații electrice din anii 1972-1975, modernizate la nivelul anilor 2000. Flăcările au provocat degradări importante ale componentelor primare și secundare ale celor două stații electrice de 6 kV, ale tabloului de 0,4 kV aferent cazanelor de apă fierbinte 1 și 2, precum și avarierea transformatoarelor de putere aferente.