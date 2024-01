Afacerea pentru care un român s-a întors acasă, după 10 ani petrecuți în străinătate, și speră să dea lovitura: ”Unii se chinuie să plece, noi ne chinuim să ne întoarcem”

Un român din Iași s-a întors în țară, după 10 ani petrecuți în străinătate, și vrea să își deschidă o afacere cu care speră să dea lovitura.

După un deceniu petrecut în străinătate, Eusebiu s-a întors în România în 2022. Cu o călătorie inițială în căutarea stabilității financiare prin Germania, Italia și Austria, el și-a dat seama că sentimentul de apartenență și dorul de casă au greutatea lor unică.

Astfel, a luat decizia de a reveni în țara natală. În prezent, Eusebiu este încrezător că a identificat o oportunitate de afacere care îi va aduce succesul mult dorit și un venit considerabil.

Cu convingerea fermă că instalarea panourilor fotovoltaice reprezintă o afacere de viitor în România, Eusebiu a luat imediat inițiativa și a înființat o firmă dedicată acestui domeniu.

Acesta a investit timp și resurse în dobândirea cunoștințelor necesare pentru montarea panourilor, pregătindu-se astfel pentru a deveni antreprenor în acest sector în plină dezvoltare, potrivit ziaruldeiasi.ro.

”Am plecat un pic “pe” Italia, dar a fost catastrofă cu munca pe acolo. Nu am găsit de lucru, nu ştiu, pur şi simplu am făcut toate meseriile pământului, numai de electricitate nu m-am ocupat.

DJ de radio am fost, la Asociaţia Română Flacăra din Torino am fost director de comunicare, am fost de toate, doar ca electrician nu am găsit de lucru.

În 2006, mi-am luat o maşină din Germania şi aşa am cunoscut un tip care avea firmă de instalaţii electrice, dar n-avea decât doi angajaţi pe atunci”, a povestit Eusebiu.

Bărbatul este profund convins că afacerea cu montajul de panouri fotovoltaice va fi cheia succesului său. La sfârșitul anului 2022, și-a pus în aplicare planurile și a înființat Cella Electrotehnic SRL, o firmă specializată în instalații electrice.

Scopul său principal este să adune resursele financiare necesare pentru a oferi stabilitate familiei și pentru a-i aduce pe toți membrii săi acasă din străinătate.

“Unii se chinuie să plece, noi ne chinuim să ne întoarcem”, spune el.

Deși provocările implicate în a pune pe picioare o afacere nouă sunt multiple, bărbatul este hotărât să facă tot ce îi stă în putință pentru a asigura succesul companiei sale. În acest timp, soția și fiul său contribuie la susținerea financiară a firmei, muncind în Austria.

“Când se întoarce, fiul meu vrea să facă aceeaşi facultate ca şi mine, să se ocupe şi el de instalaţii electrice, că a lui e moştenirea. Acum munceşte împreună cu soţia mea la o fabrică de piese de avioane din Austria.

Şi nu-i numai firma, dar mai avem o casă de achitat acolo - am cumpărat o locuinţă, ca să nu stăm cu chirie. Mai avem şi pe aici nişte proiecte. Aşa că imediat ce am venit mi-am luat un apartament în Valea Lupului şi m-am apucat de treabă. Nu am stat cu mâna-n sân. M-am înscris în Asociaţia Electricienilor din România, care e recunoscută la nivel de ţară şi chiar european.

Ei au făcut cursuri de montare a panourilor fotovoltaice. M-am autorizat pe fotovoltaice, mi-am înrămat frumos autorizarea, mi-am găsit băieţi, că greu e cu oamenii”, a mai explicat Eusebiu.