El este Andrei, tânărul care a ajuns la spital pe picioare și a murit 8 zile mai târziu, în chinuri groaznice

Andrei este un tânăr de 29 de ani care a ajuns la spital pe picioare, însă a murit 8 zile mai târziu, în chinuri groaznice.

Sursa foto: Facebook / Andrei Onofrași

Totul s-a întâmplat în luna decembrie a anului trecut. Mai exact pe data de 21 decembrie 2022, când Andrei a fost internat la Spitalul Socola. Tânărul a ajuns la unitatea medicală pe picioarele lui, starea lui fiind una relativ bună.

Tânărul fusese diagnosticat cu schizofrenie în urmă cu trei ani, după ce, în urmă cu 7 ani, la moartea tatălui, devenise depresiv. În timpul crizelor obișnuia să aibă halucinații, însă fără să devină violent. Înainte de internarea din luna decembrie, mama lui a insistat să îl ducă la spital, cu bilet de trimitere de la medicul de familie, deoarece vedea deja semnele că urmează să decompenseze. Avea deja trei nopți de când nu dormea și devenea tot mai agitat.

”L-a internat la secția închisă, fără clanță”

În mod normal era internat pe pavilion, însă medicul care îi urmărea boala era liber, așa că a fost preluat de un alt cadru medical care a luat o decizie puțin diferită.

”Andrei nu era violent, doar avea halucinații Totuși, medicul a ignorat biletul de trimitere care îl ducea pe secție normală, l-a internat la secția închisă, fără clanță cum este cunoscută. Cea pentru agresivi”, povestește Ioana Brutaru, sora, potrivit reporteris.ro.

Medicii i-au spus că fiul ei se simte bine, dar au refuzat să îl cheme la telefon

În data de 23 decembrie, mama lui Andrei a sunat la spital să vadă cum se simte fiul ei. Medicii i-au spus că tânărul se simte bine, primește tratament și să nu își facă griji. Însă au refuzat să îl cheme la telefon. Era pentru prima dată când se întâmpla acest lucru.

”I-a spus mamei că este în perfuzii și nu poate vorbi. A fost prima dată în ani de internări în care a fost refuzată. Ne-am gândit că era foarte sedat. Am înțeles că este o practică în spitale de psihiatrie, când este perioadă de Sărbători, îi sedează puternic, să aibă liniște”, mai spune Ioana Brutaru.

”De ce tremură atât de tare”

Pe data de 24 decembrie, la trei zile după internare, mama a sunat din nou. De această dată, a fost întrebată de ce Andrei tremură atât de tare.

”Probabil că începea să aibă simptomele infecției. Dar nici atunci nu i-au spus că îi este rău și să vină la spital. Mama nu se ducea la spital pentru că oricum rudelor li se refuză accesul la pacienți în perioada de după internare, când sunt sub tratament. Pentru că ar fi mers”, mai spune sora lui Andrei.

Nu li s-a spus că Andrei se află în stare gravă

În ziua de Crăciun, dar și a doua zi, pe 26, mamei i s-ar fi ascuns faptul că fiul ei se află într-o stare gravă.

„Într-o discuție de pe 24 sau 25 decembrie cu doctorița care l-a internat, aceasta a întrebat-o dacă acasă vorbește, pentru că la spital nu spune nimic. Dar nu i-a spus mamei nimic altceva”, își amintește sora lui.

”Este în Pampers, doamnă!”

Rudele lui Andrei susțin că, pe 26 decembrie, medicii de la Socola ar fi luat legătura cu colegii de pe secția de Neurochirurgie, pe care i-ar fi întrebat dacă este posibil ca manifestările afecțiunii – tremurat, febră, transpirație excesivă – să aibă o bază neurologică. Cei de la Neuro ar fi exclus însă această variantă.

”Mama a sunat și pe 27. O asistentă i-a spus exact așa: Este în Pampers, doamnă!. Și a auzit și pe altcineva care spunea că va scăpa, cu ajutorul lui Dumnezeu. Atunci a înțeles că este foarte grav, până atunci nu i-a spus nimeni nimic”, mai povestește sora.

L-au transferat la Infecțioase cu câteva ore înainte să moară

O zi mai târziu, medicii au hotărât, într-un final, văzând că Andrei le moare pe secție, să îl transfere la alt spital. A fost dus întâi la Neurochirurgie, după care a fost transferat pe secția de Infecțioase.

Acolo, medicii i-au făcut analizele și o puncție, pentru a exclude meningita. Câteva ore mai târziu, Andrei a murit.

”Trebuie spus că mama nu a știut că va fi trimis la alt spital pentru investigații. Nu au anunțat-o că l-au dus la Infecțioase. A fost sunată pe 29 dimineață, de către Poliție, care i-a spus că fiul a murit noaptea la acest spital. Regretul ei este enorm, ea l-a dus la spital. Nu am apucat să ne luăm rămas bun de la el, ne-au ascuns, la Socola, starea în care se afla”, mai spune Ioana Brutaru.

Cauza morții: Sepsis

Medicii legiști au stabilit cauza morții: ”Sepsis – infecție generalizată, probabil cu pornire de la plămâni”.

Inițial, mama lui Andrei a refuzat efectuarea necropsiei, pe motive religioase. Ulterior, a căutat să își îndrepte greșeala, dar nu s-a mai putut.

Avocatul familiei, Bogdan Tudor Gheorghiță, susține că medicii aveau obligația să ceară efectuarea necropsiei, trecând peste dorința mamei.

”Este în conformitate cu legea, se consideră moarte suspectă. Doi medici au refuzat inițial cererea mamei și nu i-au dat corpul, dar apoi alt medic a semnat”, spune Gheorghiță.

Informația este negată însă de către un alt medic: ”Foarte corect, dacă se întâmpla în 72 de ore de la internare. Dar decesul a survenit la 7 zile de la internarea la Socola, pacientul era transferat la noi, nu era internare nouă”.

”Am avut de-a face cu o infecție generalizată, dar nu avem o bacterie izolată”

Explicația medicilor nu îi mulțumește pe apropiații lui Andrei. Medicul care l-a avut în grijă, în ultimele ore din viață, susține că există bacterii care pot ucide în câteva zile.

”Modificările în cazul acestui pacient erau destul de clare. Măcar dacă se făcea necropsia, să vedem de unde a plecat. I-am spus mamei, am discutat cu ea, să facem necropsia, dar a refuzat ferm. La noi a stat foarte puțin, având deja starea extrem de degradată. Conform seturilor de analize, am avut de-a face cu o infecție generalizată, dar nu avem o bacterie izolată. Mi-e greu să spun dacă trăia dacă era adus mai devreme, nu știu când au fost primele simptome, lucrurile acestea se află la momentul potrivit. Noi am apucat să facem o puncție lombară să excludem meningita. Există bacterii care te omoară foarte repede, acest tânăr avea și un factor de risc - obezitatea. Nu este ieșit din comun să fie ceva cu evoluție fulminantă, dar mi-e greu să spun, la noi a fost doar câteva ore, investigațiile nu au fost complete”, a precizat medicul Elena Claudia Pleșca.

Familia a cerut exhumarea cadavrului îngropat pe 4 ianuarie.

”Am făcut plângere pentru ucidere din culpă cu autor necunoscut, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași. Am cerut, în baza acestei plângeri, exhumarea și necropsia, dar procurorul de caz a respins cererea. Motivul prezentat: certificatul constatator al decesului este lămuritor”.