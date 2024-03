O asistentă medicală din Neamţ este acuzată de colegi că i-a escrocat: "Plângea că are probleme. Şi-a schimbat maşina"

Mai mulţi angajați de la Secția ATI a Spitalului Județean Neamț trăiesc o adevărată dramă. Aceștia s-au trezit datori vânduţi după ce au garantat o colegă care a luat mai multe împrumuturi de la CAR.

Paguba ajunge la peste 130.000 de euro, o datorie care nu poate fi achitată într-o viață de om. Toți cei 16 angajați au conturile blocate.

Totul a început în anul 2022, când asistenta a reușit să-și convingă colegele că are niște probleme grave de sănătate în familie și are nevoie de giranți pentru un împrumut.

"Mi-a fost milă prima dată când mi-a spus ca are asemenea probleme, că e vorba de sănătate. Mi se oprește jumătate din salariu, eu având și o rată și ramân... Nici nu am cu ce mă descurca. Nu răspunde la telefon, nu răspunde la mesaje de anul trecut din octombrie", mărturiseşte una dintre persoanele păgubite.

Asistenta s-a folosit de colegi să se împrumute la mai multe CAR-uri, fără ca ei să știe, provocând un prejudiciu de peste 130.000 euro.

"Venea, plângea că are probleme și cu mama ei că a dus-o la un cămin de bătrâni, cu fata, cu soţul, că nu ştiu ce i-a găsit la cap, la creier și trebuie să ajungă la Bucureşti neapărat.

Din luna ianuarie am poprire pe jumătate din salariu, având în vedere că am și eu creditele mele, am familie, am copii, eu mai rămân în mână, după o lună de muncă, cu 600 de lei. Nu vrea să comunice cu noi", spune o altă asistentă păgubită.

"Şi-a schimbat mașina, și-a luat altă masină, trimite fata în excursie în Dubai, adică doamna se plimbă, conduce cu tot tratamentul dat de psihiatru. Am luat legătura cu soțul ei care nu știe absolut nimic de parcă banii aceia i-a cheltuit cu noi", este mărturia unei alte persoane păgubite.

"Noi am aflat de această problemă după ce conflictul a izbucnit pentru că nu am fost înştiinţati de către persoanele păgubite. Din această cauză, nu am putut face nimic pentru ca să preintâmpinăm aceasta situație", a precizat Dumitru Nastasă purtător de cuvânt Spitalul Judeţean Neamţ

Acum, colegele asistentei riscă să fie scoase în stradă cu tot cu familii, pentru că nu își pot achita propriile rate la casă. Acestea au făcut plângere la poliţie.

"În cauză poliţistii efectuează cercetări cu privire la săvârşire infracţiunii de înșelăciune", a spus Ramona Ciofu, purtător de cuvânt IPJ Neamţ

Păgubiţii speră ca poliţia să rezolve cazul cât mai repede.