Autoritățile din Buzău sunt în alertă! Atac violent al unui urs

Autoritățile sunt în alertă în județul Buzău, din cauza unui atac în premieră al urșilor. Un urs a devastat proprietatea unui localnic.

Omul a fost șocat când a văzut ce agresiv a fost animalul și ce pagubă a făcut.

„După Paște, m-am dus acolo și am văzut devastarea asta. Am făcut o cerere la Poliție și au verificat. Din 40, am mai rămas doar cu zece. Da, a fost vorba de un urs. Aveam acolo un câine de pază, un gard electric, dar cu toate acestea, s-au întâmplat. Nu am văzut niciodată așa ceva. De la ieșirea din pădure până la pavilionul meu sunt 20 de metri”, a spus Virgil Mânzilă, localnic atacat de urs.