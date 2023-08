Autorităţile ştiau de situaţia azilului groazei de la Bărdeşti, dar nu au făcut nimic! Avem documentul

Apar noi informații în scandalul Căminele Groazei. Anchetatorii spun că Agenţia Naţională pentru Inspecţie Socială Mureş a cerut de mai multe ori, încă de anul trecut, ca pacienţii să fie mutaţi din căminul de la Bărdeşti.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială Maramureş a ingnorat solicitările, aceasta fiind şi instituţia care a trimis în Mureș persoane cu dizabilități şi care, la începutul anului, a prelungit contractul cu azilul groazei din Bărdeşti.

Documentul a fost prezentat la Antena 3 CNN.

În tot acest timp, prefectul din Maramureș, Rudolf Stauder, ridică din umeri şi spune că nu ştie pe cine să sesizeze.

"Am convocat o şedinţă cu toate instituţiile care şi-au asumat atribuţiile de control la centrele de îngrijire are vârstnicilor. Voi avea discuţii despre noi informaţii apărute în spaţiul public, plus toate măsurile care au fost impuse de dânşii să fie verificate în perioada următoare.

Eu nu ştiu pe cine pot sesiza, nu ştiu ce să fac", a declarat Rudolf Stauder, prefect Maramureş