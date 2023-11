"De fapt, el m-a zvăntat cu bătaia" | Bărbat de 60 de ani, acuzat de un polițist că "i-a dat un cap în gură și i-a rupt un dinte", într-un scandal la Vaslui

Un apel la 112 s-a terminat cu un scandal monstru între un bărbat de 60 de ani şi un echipaj de poliţie, din Vaslui. Acum, ambele părți îşi aruncă acuzații grave şi cer să li se facă dreptate.

Incidentul a avut loc în comuna Ibăneşti, din Vaslui, acolo unde printr-un apel la 112 a fost sesizat un scandal între doi vecini. La faţa locului, s-a prezentat un echipaj de poliţie, iar conflictul a degenerat şi mai mult.

Mai exact, potrivit presei locale, bărbatul reclamat spune că a fost încătușat și bătut de agenţii de poliţie, apoi dus la Psihiatrie la Bârlad și apoi la Vaslui, împotriva voinței sale.

De partea cealaltă, unul din agenţii de poliţie spune că, în timpul altercaţiei, bărbatul de 60 de ani "i-a dat un cap în gură și i-a rupt un dinte". Bărbatul însă neagă acuzaţiile şi acuză poliţia că totul este o înscenare pusă la cale împotriva sa.

"Voi merge până-n pânzele albe ca să dovedesc că nu sunt vinovat!

"Pe 30 octombrie a venit poliția la mine în curte, fiindcă mă reclamase familia vecină! Mi-au cerut buletinul, eu m-am dus să aduc actul, dar am întrebat de ce mă caută la acte. Iar polițistul mi-a relatat că i s-a spus de către vecini că am făcut scandal și m-am luat de vecina și fiica ei!

Nici pomeneală de așa ceva, eu nu le-am zis nimic! Am spus că nu am nicio vină, nu am vorbit cu ele, dar polițiștii, că erau doi, m-au încătușat imediat!

Am întrebat de ce m-au încătușat și ce am făcut. M-au suit în mașină și au plecat spre Bârlad, ca să-mi facă proces verbal! Polițistul care conducea nu spunea nimic, iar celălalt polițist scria. Când am ajuns pe dealul Barajului dintre Ibănești și Bârlad, a dat telefon și au chemat o ambulanță roșie și au început să mă bată!

Mi-a tras bine polițistul cel tânăr, pe dealul Drujeștiului, m-a zvântat cu bătaia! M-a izbit jos, mi-au dat cu picioarele! M-au dus apoi cei de pe ambulanță la spital la Bârlad, unde mi s-au făcut analizele tot, tot, dar m-au dus și la psihiatrie la Bârlad.

Mai erau și polițiștii acolo și mi-au vorbit foarte urât şi m-au ameninţat că mă bagă la închisoare! Apoi m-au dus la Vaslui, la Psihiatrie! Am fost bătut cu pumnii la coaste de către unul de pe salvare!

Acolo mi s-a spus că l-am lovit pe polițist cu capul în gură! Dar eu cum era să-l lovesc? Că eram încătușat, cu mâinle la spate și am 1,65 m, iar polițistul care spunea că i-am dat cu capul în gură are, cred, 1,80 m! Am ajuns la Vaslui, la Psihiatrie, mi-au făcut un consult, am stat două zile, după care am fost lăsat acasă! Și m-am trezit cu plângere de ultraj din partea polițistului pe care nici nu l-am atins! Este incredibil!

Și nimeni nu stă de vorbă cu mine! O să merg la clinicile private, să-mi dea rezultatele consultațiilor, să vedem ce am. Să fie clar, nu am dat în polițist cu nimic! Voi merge până-n pânzele albe ca să dovedesc că nu sunt vinovat!”, a spus bărbatul de 60 de ani, care reclamă că totul este ceva împotriva lui și a surorilor sale, notează vremeanouă.ro.

Cazul a ajuns în atenţia unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, care anchetează cum s-a desfăşurat evenimentul.

Între timp, bărbatul de 60 de ani a primit măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, în timp ce polițistul "altoit” a depus plângere penală pentru ultraj, împotriva acestuia.